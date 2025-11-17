Άρης Betsson: Κοντά σε συμφωνία με τον σκόρερ Ντανίλο Άντζουσιτς (vids)

Ο Άρης Betsson μετά την απόκτηση του Αμίν Νουά, πάει και για δεύτερη κίνηση σε λιγότερο από 10 μέρες, με τον Ντανίλο Άντζουσιτς να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την ομάδα του Ντουμπάι για να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Μιλάμε για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία στη Euroleague, καθώς έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε ομάδες όπως η Μονακό και η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς.

Η καριέρα του Άντζουσιτς

Ο Σέρβος γκαρντ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Χέμοφαρμ, Μέγκα, Παρτίζαν, Βίρτους Μπολόνια, Βαγιαδολίδ, Μπιλμπάο, Ανβίλ, Πάρμα, Ούνικς Καζάν, Ιγκοκέα, Μπουργκ και Μονακό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιό του με την ομάδα του, καθώς δεν υπολογίζεται από τον προπονητή, ενώ πρόσφατα αφαιρέθηκε και από τη λίστα της Euroleague.

Ο Άντζουσιτς είναι καθαρός σουτέρ με έφεση στο τρίποντο και μπορεί να λύσει το πρόβλημα που έχει ο Άρης στο σουτ χωρίς ντρίμπλα, με έναν παίκτη που μπορεί να περιμένει στη γωνία και να εκτελέσει από μακριά, χωρίς να χρειάζεται τη μπάλα στα χέρια του. Δεν μπορεί να φτιάξει φάσεις για τον εαυτό του, αλλά είναι πολύ καλός σουτέρ.

Ο Σέρβος ήταν ο πρώτος σκόρερ της γαλλικής λίγκας το 2021, με την φανέλα της Μπουργκ, ενώ έχει αγωνιστεί με όλες τις εθνικές ομάδες της Σερβίας και έχει κατακτήσει χρυσά μετάλλια σε επίπεδο εφήβων και παίδων.