Κρήτη: 61χρονος από το Πακιστάν τραυματίστηκε από πυροβολισμό ενώ κοιμόταν
Νέο σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό στην Κρήτη - Αναζητείται ο δράστης
Ένας άνδρας 61 ετών από το Πακιστάν τραυματίστηκε από πυροβολισμό ενώ κοιμόταν στο κατάλυμά του στο Τυμπάκι στην Κρήτη στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης.
Ομοεθνείς του τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τραύματα στο χέρι και την πλάτη.
Διαπέρασε το τζάμι
Η σφαίρα που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κυνηγετικό όπλο διαπέρασε το τζάμι του σπιτιού με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί από τα σκάγια.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα η αστυνομία που ενημερώθηκε για το συμβάν ερευνά όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες που έλαβε χώρα ο τραυματισμό ενώ αναζητά τον δράστη.
