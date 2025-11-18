Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Είναι τελικά φίλοι με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη; Τι απαντά

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την καλλιτεχνική διαδρομή του από το «Λόγω Τιμής» μέχρι τον «Δικαστή» αλλά και τη σχέση του σήμερα με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: «Δεν είμαστε πολύ φίλοι»

«Τον αγαπώ πολύ. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες για τον άτυπο ανταγωνισμό, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο. Αυτή η ευγενής άμιλλα όμως υπήρχε.

Σε αυτήν είχε στηρίξει και όλη τη γραφή των δύο αδερφών. Έγραψε τους ρόλους πάνω μας και γι’ αυτό λειτούργησε τόσο καλά. Το 2000 ήταν το Να με προσέχεις με τον Χριστόφορο. Μετά το “Έτσι Ξαφνικά”, το “Η Ζωή που Δεν Έζησα”. Ύστερα ήταν ο “Γιούγκερμαν”.

Αμέσως μετά μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή, που όμως δεν πήγε. Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Καλούμε τον κόσμο να δει τη δουλειά μας. Άλλες φορές τη βλέπει, άλλες όχι.

Το γιατί, το αναλύεις μονάχα εκ των υστέρων».

«Μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες» πολλοί ηθοποιοί φοβόντουσαν την τηλεόραση»

«Οι θεατές θαυμάζουν τις δεξιότητες των ηθοποιών. Αυτό που μας συνδέει όμως μέσα στα χρόνια είναι κάτι που κουβαλούν οι ίδιοι σαν προσωπικότητες. Το κουβαλάμε κι εμείς ερήμην.

Δεν υπήρξε ούτε παράσταση, ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε εκπομπή που να έλεγα ότι δεν θα το έκανα αυτό. Μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες» πολλοί ηθοποιοί φοβόντουσαν την τηλεόραση.

Δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον που δεν κάνει τηλεόραση ότι το παίζει κάπως.

Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του είναι οικείο, όχι απαραίτητα αυτό που του είναι εύκολο. Ο καλύτερος τρόπος να περάσει κανείς τη ζωή του στη δουλειά του είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον αληθινό του εαυτό»