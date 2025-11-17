Ζούμε την επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου; Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα; Η ανησυχία για την γεωπολιτική αστάθεια και την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων είναι διάχυτη.

Τα πυρηνικά όπλα επανέρχονται στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής

Ο κίνδυνος χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής θεωρείται από πολλούς αναλυτές ότι έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί στην πιθανότητα αλλαγής του ρωσικού πυρηνικού δόγματος, ενώ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι ίσως χρειαστεί να αναπτύξουν περισσότερα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Ο Minuteman III

Τα δείγματα από μια «χορογραφία» τρόμου, από λόγια γίνονται πράξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του για δοκιμές πυρηνικών όπλων είδε τις ΗΠΑ να εκτοξεύουν δοκιμαστικά διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. Πρόκειται για τον ICBM Minuteman III, ο οποίος έχει δυνατότητα να φέρει τρεις πυρηνικές κεφαλές.

Εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο Minuteman III είναι ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM – Intercontinental Ballistic Missile), ο μόνος χερσαίος ICBM που παραμένει σε υπηρεσία στις ΗΠΑ. Μαζί με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM) και τα πυρηνικά όπλα των βομβαρδιστικών, αποτελεί την «πυρηνική τριάδα» της χώρας.

Χρησιμοποιείται ως στρατηγικό όπλο αποτροπής. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως απάντηση σε μια πυρηνική επίθεση.

Οι πύραυλοι είναι διασκορπισμένοι σε οπλισμένα σιλό (υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης) για προστασία από επίθεση. Η εκτόξευση γίνεται από υπόγεια κέντρα ελέγχου.

Η εμβέλεια του φτάνει περίπου τα 10.000 χιλιόμετρα ή και περισσότερο. Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει 28.000 km/h.

Πώς δοκιμάστηκε

Η δοκιμαστική εκτόξευση του Minuteman III διεξήχθη από τη Διοίκηση Παγκόσμιας Κρούσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αντισυνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Κάρι Ράι, διοικήτρια της 576ης Μοίρας Δοκιμών Πτήσεων, η δοκιμή ήταν μια «ολοκληρωμένη αξιολόγηση» που διασφάλισε τη συνεχή αξιοπιστία και ακρίβεια του οπλικού συστήματος ICBM συλλέγοντας «ανεκτίμητα» δεδομένα.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πυρηνικών Πληροφοριών της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναπτύσσει 400 πυραύλους Minuteman III. Από τον Ιανουάριο του 2025, το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου 3.700 κεφαλές σε ανάπτυξη και εφεδρεία.

Η ρώσικη αρκούδα

Στην αντίπερα όχθη, η Μόσχα δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων. Νωρίτερα είχε απονείμει κρατικά βραβεία στους κατασκευαστές του πυραύλου Κρουζ Burevestnik (Θαλασσοβάτης) και της υποβρύχιας τορπίλης Poseidon (Ποσειδών) που δοκιμάστηκαν πρόσφατα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πούτιν ανακοίνωσε πως στέφθηκε με επιτυχία η δοκιμή ενός νέου πυραύλου Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση, υποστηρίζοντας πως είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ο πύραυλος Burevestnik διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων.

Τι ξέρουμε για τον πύραυλο Burevestnik

Ο Burevestnik είναι πύραυλος Κρουζ (Cruise Missile) με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής.

Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι κινείται με πυρηνική ενέργεια (Nuclear-Powered). Χρησιμοποιεί έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα για να θερμαίνει τον αέρα, τροφοδοτώντας έναν κινητήρα ramjet.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο έχει «απεριόριστη» εμβέλεια (ή σχεδόν απεριόριστη). Αυτό οφείλεται στην πυρηνική πρόωση, η οποία του επιτρέπει να πετάει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και απόσταση από τους συμβατικούς πυραύλους κρουζ που περιορίζονται από τα καύσιμα.

Πετά σε χαμηλό ύψος και έχει, σύμφωνα με τη Ρωσία, μη προβλέψιμη τροχιά, καθιστώντας τον δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί από τα υπάρχοντα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα

Αναφερόμενος στην πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon – που στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως είναι ικανή να ισοπεδώσει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό – ο Πούτιν είπε ότι η ταχύτητά της είναι απαράμιλλη.

Δήλωσε πως η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη αυτών των προηγμένων όπλων θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην Αρκτική, σε διαστημικές αποστολές, καθώς και στο πρόγραμμα κατασκευής σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη. Συμπλήρωσε πως είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την εξόρυξη σπάνιων μετάλλων.

Δικαιολογημένη ανησυχία

Η αμοιβαία δυσπιστία και η κλιμακούμενη στρατιωτική ρητορική, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση ή την κατάρρευση συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες περιορισμού των όπλων αγνοούνται όλο και περισσότερο και αυτός ο νέος αγώνας μεταξύ των δύο (πρώην) μεγάλων δυνάμεων του Ψυχρού Πολέμου θα μπορούσε, αυτή τη φορά, να παρακινήσει αρκετούς νέους συμμετέχοντες να μπουν στον ανταγωνισμό…