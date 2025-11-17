newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Ζούμε την επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου; Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα; Η ανησυχία για την γεωπολιτική αστάθεια και την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων είναι διάχυτη.

Τα πυρηνικά όπλα επανέρχονται στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής

Ο κίνδυνος χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής θεωρείται από πολλούς αναλυτές ότι έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί στην πιθανότητα αλλαγής του ρωσικού πυρηνικού δόγματος, ενώ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι ίσως χρειαστεί να αναπτύξουν περισσότερα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Μάχη … πυρηνικών εξοπλισμών

Ο Minuteman III

Τα δείγματα από μια «χορογραφία» τρόμου, από λόγια γίνονται πράξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του για δοκιμές πυρηνικών όπλων είδε τις ΗΠΑ να εκτοξεύουν δοκιμαστικά διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. Πρόκειται για τον ICBM Minuteman III, ο οποίος έχει δυνατότητα να φέρει τρεις πυρηνικές κεφαλές.

Εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο Minuteman III είναι ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM – Intercontinental Ballistic Missile), ο μόνος χερσαίος ICBM που παραμένει σε υπηρεσία στις ΗΠΑ. Μαζί με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM) και τα πυρηνικά όπλα των βομβαρδιστικών, αποτελεί την «πυρηνική τριάδα» της χώρας.

Χρησιμοποιείται ως στρατηγικό όπλο αποτροπής. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως απάντηση σε μια πυρηνική επίθεση.

Οι πύραυλοι είναι διασκορπισμένοι σε οπλισμένα σιλό (υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης) για προστασία από επίθεση. Η εκτόξευση γίνεται από υπόγεια κέντρα ελέγχου.

Η εμβέλεια του φτάνει περίπου τα 10.000 χιλιόμετρα ή και περισσότερο. Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει 28.000 km/h.

Πώς δοκιμάστηκε

Η δοκιμαστική εκτόξευση του Minuteman III διεξήχθη από τη Διοίκηση Παγκόσμιας Κρούσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αντισυνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Κάρι Ράι, διοικήτρια της 576ης Μοίρας Δοκιμών Πτήσεων, η δοκιμή ήταν μια «ολοκληρωμένη αξιολόγηση» που διασφάλισε τη συνεχή αξιοπιστία και ακρίβεια του οπλικού συστήματος ICBM συλλέγοντας «ανεκτίμητα» δεδομένα.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πυρηνικών Πληροφοριών της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναπτύσσει 400 πυραύλους Minuteman III. Από τον Ιανουάριο του 2025, το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου 3.700 κεφαλές σε ανάπτυξη και εφεδρεία.

Η ρώσικη αρκούδα

Στην αντίπερα όχθη, η Μόσχα δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων. Νωρίτερα είχε απονείμει κρατικά βραβεία στους κατασκευαστές του πυραύλου Κρουζ Burevestnik (Θαλασσοβάτης) και της υποβρύχιας τορπίλης Poseidon (Ποσειδών) που δοκιμάστηκαν πρόσφατα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πούτιν ανακοίνωσε πως στέφθηκε με επιτυχία η δοκιμή ενός νέου πυραύλου Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση, υποστηρίζοντας πως είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ο πύραυλος Burevestnik διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων.

Τι ξέρουμε για τον πύραυλο Burevestnik

Ο Burevestnik είναι πύραυλος Κρουζ (Cruise Missile) με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής.

Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι κινείται με πυρηνική ενέργεια (Nuclear-Powered). Χρησιμοποιεί έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα για να θερμαίνει τον αέρα, τροφοδοτώντας έναν κινητήρα ramjet.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο έχει «απεριόριστη» εμβέλεια (ή σχεδόν απεριόριστη). Αυτό οφείλεται στην πυρηνική πρόωση, η οποία του επιτρέπει να πετάει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και απόσταση από τους συμβατικούς πυραύλους κρουζ που περιορίζονται από τα καύσιμα.

Πετά σε χαμηλό ύψος και έχει, σύμφωνα με τη Ρωσία, μη προβλέψιμη τροχιά, καθιστώντας τον δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί από τα υπάρχοντα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Η «μαγική» λέξη: Αποτροπή

Επεκτείνεται το πρόγραμμα

Αναφερόμενος στην πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon – που στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως είναι ικανή να ισοπεδώσει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό – ο Πούτιν είπε ότι η ταχύτητά της είναι απαράμιλλη.

Δήλωσε πως η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη αυτών των προηγμένων όπλων θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην Αρκτική, σε διαστημικές αποστολές, καθώς και στο πρόγραμμα κατασκευής σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη. Συμπλήρωσε πως είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την εξόρυξη σπάνιων μετάλλων.

Δικαιολογημένη ανησυχία

Η αμοιβαία δυσπιστία και η κλιμακούμενη στρατιωτική ρητορική, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση ή την κατάρρευση συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες περιορισμού των όπλων αγνοούνται όλο και περισσότερο και αυτός ο νέος αγώνας μεταξύ των δύο (πρώην) μεγάλων δυνάμεων του Ψυχρού Πολέμου θα μπορούσε, αυτή τη φορά, να παρακινήσει αρκετούς νέους συμμετέχοντες να μπουν στον ανταγωνισμό…

Business
Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν
«Επιτεύγματα» 17.11.25

Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν

Η Νίκι Μινάζ δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας.

Σύνταξη
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη
Χρόνια διαμάχης 17.11.25

Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη

Γιατί 43 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, το σπίτι του Μακρυγιάννη είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί

Κατερίνα Ροββά
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

«Οχι» των πολιτών στην επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
Χιλή: Ακροδεξιό πλεονέκτημα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δείχνει ο πρώτος γύρος
Στον δεύτερο γύρο 17.11.25

Προς ακροδεξιό πρόεδρο η Χιλή για πρώτη φορά μετά τη χούντα του Πινοτσέτ

Πλεονέκτημα στον ακροδεξιό υποψήφιο για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πρώτου γύρου που διεξήχθη χθες Κυριακή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντίθετος σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος ο Νετανιάχου έπειτα από ακροδεξιά πυρά
Νετανιάχου 17.11.25

Σκοτώνει με ακροδεξιά πυρά κάθε ιδέα για παλαιστινιακό κράτος

Την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος εξέφρασε ο Νετανιάχου μετά την επίθεση που δέχτηκε από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, οι οποίοι έκαναν λόγο για «πολιτική ντροπή».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
Αίτημα στην Αλγερία 17.11.25

Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Κοινή ανακοίνωση κυκλοφόρησαν οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Χαμάς ενάντια στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα - Τι ζητούν από την Αλγερία

Σύνταξη
