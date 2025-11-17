Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών
Η εντός έδρας συντριβή της σκουάντρα ατζούρα από τη Νορβηγία έκανε τους Ιταλούς ν’ αναπολούν παίκτες που έγραψαν ιστορία με την φανέλα της Ιταλίας
Κανείς Ιταλός φίλαθλος δεν είχε την… απαίτηση από την εθνική ομάδα της χώρας του, να νικήσει 9-0 τη Νορβηγία για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Κάτι τέτοιο θα ήταν εξωφρενικό και ο ίδιος ο Τζενάρο Γκατούζο άλλωστε, είχε τονίσει πριν από τον σημαντικό αγώνα με τους Νορβηγούς, ότι αυτά δεν γίνονται.
Era uma vez na Itália 😍🇮🇹
Nostálgico! pic.twitter.com/qUxuuneF1t
— Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) November 16, 2025
Ωστόσο όλοι στην γειτονική χώρα είχαν την απαίτηση για μια νίκη επί των Νορβηγών, τουλάχιστον για το γόητρο καθώς όλοι είχαν συμβιβαστεί με την δεύτερη θέση και τα πλέι οφ.
Από αυτή και μόνο την άποψη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάρρευση της σκουάντρα ατζούρα και η εντός έδρας συντριβή με 4-1 από τους Νορβηγούς, με το κλίμα να είναι «εκρηκτικό» μετά το… ναυάγιο της ιταλικής ομάδας.
🇮🇹🤤 Esta Italia, por favor…pic.twitter.com/hpV3zY7L0b
— Samuel Vargas (@SVargasOK) November 16, 2025
Ο Χάαλαντ και η «παρέα» του έκαναν ότι ήθελαν και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η βαριά ήττα από τους Νορβηγούς προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις.
Ο ιταλικός Τύπος δεν χαρίστηκε στον Γκατούζο και τους παίκτες, κάτι βέβαια αναμενόμενο, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι αντιδράσεις των Ιταλών φιλάθλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αναρτήσεις είχαν να κάνουν με το παρελθόν και παίκτες που έκαναν την διαφορά κι έγραψαν ιστορία με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.
Τα δε σχόλια ήταν ενδεικτικά της απογοήτευσης στην οποία έχει «βυθιστεί» η γειτονική χώρα, στην σκέψη ενός (ακόμα) αποκλεισμού από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς θυμίζουμε ότι η Ιταλία δεν είχε προκριθεί στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ (2018 και 2022).
L’ultima partita dell’Italia a un mondiale pic.twitter.com/6FL7sGStNi
— ّ (@ElPrincipe22__) November 17, 2025
Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Ιταλοί θα μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έστω και μέσα από την διαδικασία των πλέι οφ και αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο εκνευρισμό.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι το γόητρο της σκουάντρα ατζούρα θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα, αν η εθνική ομάδα της χώρας αποκλειστεί για Τρίτη συνεχόμενη φορά από Μουντιάλ. Κι αυτό το «σενάριο» ήταν κάποτε αδιανόητο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.
