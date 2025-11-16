sports betsson
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
Ποδόσφαιρο 16 Νοεμβρίου 2025 | 23:53

Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)

Η Νορβηγία πήγε στην Ιταλία έχοντας ουσιαστικά προκριθεί στο Μουντιάλ με εξαίρεση ένα ακραίο σενάριο και τελικά πήρε και το «διπλό» με μεγάλη ανατροπή επί της «σκουάντρα ατζούρα».

Σύνταξη
Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Μετά από 28 χρόνια η Νορβηγία βρίσκεται ξανά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο! Η αναμονή ήταν μεγάλη από το 1998 και αυτή τελειώνει το 2026!

Η φοβερή και τρομερή ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε να χάνει από την Ιταλία στο Μιλάνο, το γύρισε όμως, επικράτησε με σκορ 4-1, χάρη σε δύο γκολ του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, έκανε το μυθικό απόλυτο 8/8 στον 9ο προκριματικό όμιλο και προκρίθηκε και τυπικά στο Μουντιάλ. Ήταν ουσιαστικά γνωστό από πριν, αλλά πλέον επιβεβαιώθηκε και τυπικά.

Στα μπαράζ η «σκουάντρα ατζούρα»

Με την Ιταλία να αναγκάζεται πλέον να περάσει τη διαδικασία των μπαράζ για να καταφέρει να περάσει επιτέλους σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 2014! Έλειπε, βλέπετε, και το 2018 από τη Ρωσία και το 2022 από το Κατάρ!

Οι Ιταλοί ήθελαν τεράστιο και ανέφικτο σκορ νίκης για να περάσουν εκείνοι απευθείας στο Μουντιάλ, αλλά, παρ’ όλα αυτά, μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση με τον Εσπόζιτο στο 11′. Η συνέχεια είχε μόνο Νορβηγία όμως! Μέχρι το 63′ το 1-0 παρέμενε αλλά κάπου εκεί όλα άλλαξαν.

Ο Νούσα ισοφάρισε σε 1-1 σε εκείνο το σημείο, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να παίρνει τη σκυτάλη και με δύο πανέμορφα γκολ στο 78′ και το 80′ να διαμορφώνει το 1-3 και να χαρίζει ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 1-4 έγραψε ο Λάρσεν στο 90+3′ δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νορβηγική επικράτηση.

Στο άλλο ματς του ομίλου, το αποκλεισμένο Ισραήλ πήρε μία πλήρως αδιάφορη νίκη κόντρα στην -επίσης αποκλεισμένη- Μολδαβία με σκορ 4-1.

Wall Street
Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Αποθήκευση Ενέργειας
Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)

Η Νορβηγία πήγε στην Ιταλία έχοντας ουσιαστικά προκριθεί στο Μουντιάλ με εξαίρεση ένα ακραίο σενάριο και τελικά πήρε και το «διπλό» με μεγάλη ανατροπή επί της «σκουάντρα ατζούρα».

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία

Η Πορτογαλία διέλυσε 9-1 την Αρμενία και πέρασε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ώρα που η Ιρλανδια έφτανε στην ανατροπή επί της Ουγγαρίας (2-3) και θα παίξει στα μπαράζ.

Σύνταξη
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναφέρθηκε στην κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web και παράλληλα σημείωσε πως παραμένει προσηλωμένος στους ποδοσφαιρικούς στόχους που έχει θέσει από παιδί.

Σύνταξη
Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών

Αιτία αποτελεί ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός των 53 εκατ. ευρώ για τη διαιτησία που είχαν προβλεφθεί για το έτος 2025 και η μια πλευρά καταλογίζει ευθύνες στην άλλη

Βάιος Μπαλάφας
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 16.11.25

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, όπου νίκησε τον Προμηθέα (64-88) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» οι Βεζένκοφ και Λι.

Σύνταξη
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
Αίτημα στην Αλγερία 17.11.25

Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Κοινή ανακοίνωση κυκλοφόρησαν οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Χαμάς ενάντια στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα - Τι ζητούν από την Αλγερία

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25

Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

