Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)

Μετά από 28 χρόνια η Νορβηγία βρίσκεται ξανά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο! Η αναμονή ήταν μεγάλη από το 1998 και αυτή τελειώνει το 2026!

Η φοβερή και τρομερή ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε να χάνει από την Ιταλία στο Μιλάνο, το γύρισε όμως, επικράτησε με σκορ 4-1, χάρη σε δύο γκολ του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, έκανε το μυθικό απόλυτο 8/8 στον 9ο προκριματικό όμιλο και προκρίθηκε και τυπικά στο Μουντιάλ. Ήταν ουσιαστικά γνωστό από πριν, αλλά πλέον επιβεβαιώθηκε και τυπικά.

Στα μπαράζ η «σκουάντρα ατζούρα»

Με την Ιταλία να αναγκάζεται πλέον να περάσει τη διαδικασία των μπαράζ για να καταφέρει να περάσει επιτέλους σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 2014! Έλειπε, βλέπετε, και το 2018 από τη Ρωσία και το 2022 από το Κατάρ!

Οι Ιταλοί ήθελαν τεράστιο και ανέφικτο σκορ νίκης για να περάσουν εκείνοι απευθείας στο Μουντιάλ, αλλά, παρ’ όλα αυτά, μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση με τον Εσπόζιτο στο 11′. Η συνέχεια είχε μόνο Νορβηγία όμως! Μέχρι το 63′ το 1-0 παρέμενε αλλά κάπου εκεί όλα άλλαξαν.

Ο Νούσα ισοφάρισε σε 1-1 σε εκείνο το σημείο, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να παίρνει τη σκυτάλη και με δύο πανέμορφα γκολ στο 78′ και το 80′ να διαμορφώνει το 1-3 και να χαρίζει ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 1-4 έγραψε ο Λάρσεν στο 90+3′ δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νορβηγική επικράτηση.

Στο άλλο ματς του ομίλου, το αποκλεισμένο Ισραήλ πήρε μία πλήρως αδιάφορη νίκη κόντρα στην -επίσης αποκλεισμένη- Μολδαβία με σκορ 4-1.