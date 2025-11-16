Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Με τη Γαλλία να έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, το ενδιαφέρον στην τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου επικαντρώθηκε στον «τελικό» της ουδέτερης Βαρσοβίας ανάμεσα σε Ουκρανία και Ισλανδία.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ήθελαν μόνο νίκη για τη δεύτερη θέση και τα κατάφεραν με δύο γκολ στο φινάλε. Ο Ζούμπκοφ με κεφαλιά στο 83′ και ο Γκουτσούλιακ με σουτ που κόντραρε στο 90+3′ έδωσαν τη νίκη στην Ουκρανία με 2-0 και την έστειλαν στα μπαράζ. Στο 69′ πέρασε αλλαγή στο ματς ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για τους Ουκρανούς, ενώ οι Ισλανδοί είχαν βασικούς τους Ίνγκασον και Μάγκνουσον, του Παναθηναϊκού και του Λεβαδειακού, αντίστοιχα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Γαλλία επικράτησε με 3-1 στην έδρα του Αζερμπαϊτζάν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ του Νταντάσοφ στο 4′, αλλά Ματετά (17′), Ακλιούς (30′) και Μαχαμανταλίεφ (45′ αυτ.) διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 για τους «μπλε».

Η τελική βαθμολογία στον 4ο όμιλο:

Στον 11ο όμιλο τα πάντα είχαν ξεκαθαρίσει πριν την τελευταία αγωνιστική καθώς η Αγγλία είχε ήδη πάρει την πρώτη θέση και η Αλβανία τη δεύτερη που οδηγεί στα μπαράζ.

Οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωπες στα Τίρανα, με τα «τρία λιοντάρια» να επικρατούν με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Κέιν και να γράφουν ιστορία καθώς όχι απλά τελείωσαν με το απόλυτο στον όμιλο, αλλά δεν δέχθηκαν ούτε γκολ έχοντας συντελεστή τερμάτων 22-0. Βασικούς για τους γηπεδούχους ήταν ο Στρακόσα.

Στο άλλο ματς, η Σερβία πήρε νίκη-ανατροπή με 2-1 επί της Λετονίας έχοντας βασικούς τους Γκρούγιτς, Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς. Ο τελευταίος μάλιστα είχε και τις δύο ασίστ στα γκολ των Κατάι και Στάνκοβιτς.

Η τελική βαθμολογία στον 11ο όμιλο: