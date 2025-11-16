Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία
Η Πορτογαλία διέλυσε 9-1 την Αρμενία και πέρασε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ώρα που η Ιρλανδια έφτανε στην ανατροπή επί της Ουγγαρίας (2-3) και θα παίξει στα μπαράζ.
Όλα ήταν ανοιχτά την τελευταία αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ. Η Πορτογαλία ήθελε νίκη επί της Αρμενίας για να «κλειδώσει» την πρώτη θέση, ενώ η Ουγγαρία πήγαινε για δύο αποτελέσματα κόντρα στην Ιρλανδία ώστε να παίξει εκείνη στα μπαράζ.
Τελικά η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έστησε πάρτι πρόκρισης στο «Ντραγκάο» καθώς σκόρπισε με 9-1 την Αρμενία χωρίς τον τιμωρημένο Κριστιάνο Ρονάλντο στη σύνθεσή της, την ώρα που στη Βουδαπέστη εξελισσόταν ένα θρίλερ με θριαμβεύτρια την Ιρλανδία που πήρε τη νίκη με 3-2 στο 90+6′ και θα παίξει μπαράζ για να πάει στην Αμερική.
Όσον αφορά στην Πορτογαλία, τα πάντα είχαν κριθεί από το ημίχρονο όπου το σκορ ήταν στο 5-1. Συνολικά, Νέβες και Μπρούνο πέτυχαν από τρία γκολ για τους γηπεδούχους ενώ από ένα σημείωσαν οι Βέιγκα, Ράμος και Κονσεϊσάο διαμορφώνοντας το τελικό 9-1.
Στο άλλο ματς, που είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η Ουγγαρία προηγήθηκε δύο φορές με τους Λούκατς (3′) και Βάργκα (37′), αλλά ο απίθανος Πάροτ πέτυχε χατ τρικ (15′ πεν, 80′, 90+6′) και έδωσε στην ομάδα του μία «τρελή» νίκη. Έτσι, η Ιρλανδία, που είχε μόλις έναν βαθμό στο τέλος του πρώτου γύρου, έφτασε στους 10 και προκρίθηκε στα μπαράζ.
Απόλυτος πρωταγωνιστής των Ιρλανδών ο Πάροτ που πέρα από το σημερινό χατ τρικ είχε σκοράρει και τα δύο γκολ στο 2-0 επί της Πορτογαλίας την Πέμπτη. Εκεί ο επιθετικός της Αλκμάαρ έβαλε την ομάδα του στο κόλπο της δεύτερης θέσης και την τελευταία αγωνιστική τελείωσε τη δουλειά με μία μοναδική παράσταση.
Η τελική βαθμολογία στον 6ο όμιλο:
