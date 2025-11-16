Αναχώρησε για την Ουγγαρία η Εθνική ομάδα (pics+vids)

Η Εθνική προποπόνηθηκε το πρωί της Κυριακής (16/11) στο Ρέντη και στη συνέχεια η αποστολή αναχώρησε για το αεροδρόμιο όπου στις 17:30 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Ουγγαρία.

Εκεί όπου η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (18/11, 21:45) τη Λευκορωσία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ελπίδες για πρόκριση φυσικά δεν υπάρχουν, ωστόσο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να ολοκληρώσει την παρουσία του σε αυτή τη διαδικασία με μία καλή εμφάνιση και μία ακόμα νίκη.

Θυμίζουμε πως στην αποστολή δεν είναι οι τραυματίες Παυλίδης, Γιαννούλης αλλά και ο Μπακασέτας που αποβλήθηκε κόντρα στην Σκωτία.

Δείτε στιγμές από την αναχώρηση της Εθνικής: