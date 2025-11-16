Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών

Μαίνεται ο ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία. Ομοσπονδία ποδοσφαίρου κατά της Ενωσης Διαιτητών και αντίστροφα. Η μια πλευρά κατηγορεί την άλλη επειδή δεν φτάνει ο προϋπολογισμός των 53 εκατ. ευρώ για τη διαιτησία, ποσό που είχε προβλεφθεί για το έτος 2025.

Την κόντρα έβγαλε στη φόρα η Corriere dello Sport η οποία αποκάλυψε ότι η Ενωση Διαιτητών (AIA) αναγκάστηκε να ματαιώσει τα σεμινάρια των ρέφερι της τρίτης κατηγορίας για να κάνει περικοπές λόγω έλλειψης χρημάτων. Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIGC) δεν συζητά να δώσει επιπλέον χρήματα επειδή υπέρβαση του μπάτζετ της μπορεί να οδηγήσει σε επιτροπεία. Από την πλευρά της η Ενωση Διαιτητών υποστηρίζει ότι η ομοσπονδία είναι αυτή που έκανε περικοπές. Μύλος και χωρίς να διαφαίνεται παράθυρο συνεννόησης.

Οι τόνοι ανέβηκαν μετά την παρέμβαση του Πιερ Πάολο Περόνε, μέλους της Εθνικής Επιτροπής της Ενωσης Διαιτητών, κατά την έναρξη τηλεδιάσκεψης της CAN C υπό τον αρμόδιο της Επιτροπής Διαιτησίας των ρέφερι της 3ης κατηγορίας Ντανιέλε Ορσάτο (σ.σ. στη φωτογραφία). «Η Ομοσπονδία έχει οικονομικά προβλήματα», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο Περόνε.

Η απάντηση της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Ιταλίας ήταν άμεση και επίσημη. Με επιστολή προς τη γενική γραμματέα της Ενωσης Διαιτητών, Σίλβια Μόρο, ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Μάρκο Μπρουνέλι ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός έχει μείνει πρακτικά «αμετάβλητος», με διαφορά μόλις 157.757 ευρώ στα 53,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η εξάντληση του μπάτζετ οφείλεται «αποκλειστικά στους τρόπους άσκησης της διοικητικής και διαχειριστικής αυτονομίας» της Ενωσης Διαιτητών, δηλαδή, στο τρόπο που η τελευταία επιλέγει να διαθέσει τα 53 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ομοσπονδία διαιτητών ζήτησε η επιστολή να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της Ενωσης Διαιτητών. Αναμένεται νέο επεισόδιο στη μεταξύ τους κόντρα.