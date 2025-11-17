Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν σήμερα στο Ρέντη και σε ρυθμούς προπονήσεων, μετά το τριήμερο ρεπό που τους είδε δώσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος για τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων.

Οι πρωταθλητές ξεκίνησαν έτσι (αν και χωρίς όλους τους διεθνείς) την προετοιμασία τους για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, ένα ματς στο οποίο η νίκη είναι φυσικά το μοναδικό ζητούμενο για την ομάδα του λιμανιού.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι πως ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ανεβασμένος στα τελευταία του παιχνίδια και είναι σίγουρο πως ο Μεντιλίμπαρ θα προτιμούσε να μην υπήρχε διακοπή του πρωταθλήματος στην παρούσα φάση.

Το βασικό λοιπόν ζητούμενο για τους πειραιώτες είναι να συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς κι αυτό έχει στο μυαλό του φυσικά και ο προπονητής των πρωταθλητών. Να συνεχίσει δηλαδή ο Ολυμπιακός σε καλό τέμπο και με καλή δημιουργία στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Τα παιχνίδια είναι σημαντικά και συνεχόμενα και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο, υπάρχει η μεγάλη «μάχη» με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Αυτό όμως που προέχει είναι ο αγώνας με τον Ατρόμητο και ο Μέντι θέλει να δει σωστή νοοτροπία και μεγάλη διάθεση από τους παίκτες του, στοιχεία που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» και στο ματς με την Αϊντχόφεν αλλά και στον αγώνα με την Κηφισιά.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως τα νέα είναι καλά για τον Σαντιάγκο Έσε και τον Ντάνι Γκαρθία καθώς οι δύο μέσοι των πειραιωτών ανέβασαν ρυθμούς στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» και είναι στο χέρι του Μεντιλίμπαρ αν τους δώσει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τους Περιστεριώτες, καθώς όπως προαναφέραμε, ακολουθεί ο μεγάλος αγώνας με την Ρεάλ στο Καραϊσκάκη για το Champions League.

Τόσο ο Αργεντίνος όσο και ο Ισπανός είναι πολύτιμοι για το πλάνο του Ισπανού τεχνικού και ο Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος μετά την σημερινή προπόνηση, βλέποντας τους δύο παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση.

Ο Μέντι θα μιλήσει στους «ερυθρόλευκους» μόλις επιστρέψουν και οι διεθνείς στο Ρέντη και το μήνυμα του Ισπανού θα είναι ξεκάθαρο, εστιάζοντας στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.