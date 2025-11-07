Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στη Νίκαια (9/11, 15:00) αναφέρθηκε στην ανάγκη η ομάδα του να γυρίσει το τσιπ μετά την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν και να συγκεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του στο Champions League, αλλά και στο πόσο εύκολο είναι να επανέλθει ο Ολυμπιακός και σωματικά και πνευματικά μετά την προσπάθεια της Τρίτης με την ολλανδική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:

Για την εικόνα της ομάδας του στο Champions League έως τώρα:

«Είναι αλήθεια πως το Champions League είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση και μπορεί να μην έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε έως εδώ, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός πως σε όλα τα παιχνίδια σταθήκαμε στο ύψος της διοργάνωσης και των απαιτήσεων. Σε γενικές γραμμές έχουμε κάνει καλά παιχνίδια, όμως αυτά αποτελούν παρελθόν και τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο μας παιχνίδι».

Για το πόσο εύκολο είναι να επανέλθει η ομάδα του και σωματικά και πνευματικά μετά την προσπάθεια της Τρίτης:

«Ο χρόνος ήταν αρκετός για να μπορέσουμε να αποκατασταθούμε. Παίξαμε την Τρίτη το βράδυ και είχαμε αρκετές μέρες ώστε τουλάχιστον να ξεκουραστούμε και η φυσική μας κατάσταση να επανέλθει σε καλά επίπεδα. Σε ότι αφορά την ψυχολογία πρέπει να γυρίσουμε το τσιπ και να συγκεντρωθούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις μια άσχημη βραδιά είναι να παίξεις το επόμενο παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Για το ματς με την Κηφισιά:

«Η Κηφισιά είναι μια καλή ομάδα και σίγουρα θα δώσει τον καλύτερο της εαυτό για να μας δημιουργήσει κινδύνους. Σε αυτά τα παιχνίδια η δυσκολία είναι πως εσύ συνήθως έχεις τη μπάλα και επιτίθεσαι, αλλά αν χάσεις έστω και μια στιγμή την συγκέντρωση σου τότε μπορεί να σου κλέψουν τη μπάλα και με μια αντεπίθεση να σε βλάψουν. Για αυτό πρέπει σε όλο το παιχνίδι να είμαστε συγκεντρωμένοι».