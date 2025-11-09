Μεντιλίμπαρ: «Κάναμε καλό παιχνίδι και με την Αϊντχόφεν και με την Κηφισιά»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς εκτός έδρας με 1-3 και ανέφερε πως δεν ήταν εύκολο ματς το σημερινό (9/11), καθώς υπήρχε απογοήτευση μετά το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Ήταν φανερό πως η ομάδα ήταν απογοητευμένη το βράδυ της Τρίτης με την PSV, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να παρουσιάσουν οι παίκτες αυτήν τη συγκέντρωση που είδαμε με την Κηφισιά;

Ποτέ δεν είναι εύκολο, όμως είναι μία εντελώς διαφορετική διοργάνωση. Έπρεπε να το ξεπεράσουμε και να προετοιμαστούμε. Είδαμε ότι υπήρχε απογοήτευση εκείνο το βράδυ, αλλά εγώ δεν ήμουν απογοητευμένος γιατί είχαμε κάνει ένα καλό ματς, όπως και τώρα με την Κηφισιά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δεχτήκαμε μόνο μία φάση πέρα από το γκολ, κερδίσαμε και αυτό μας κάνει χαρούμενους.

Ένα σχόλιο για τον Μαρτίνς των τελευταίων αγώνων:

Είναι κάτι που συμβαίνει, να παρουσιάζεται καλός ένας παίκτης όταν προσπαθεί τόσο πολύ και εμείς από την πλευρά μας του ζητάμε συνεχώς παραπάνω πράγματα. Όμως δε θέλουμε να του λέμε πολλά και να τον αλλάξουμε, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας αρέσει πολύ και βοηθάει πολύ στην επίθεση, όπως επίσης μπορεί να μη φαίνεται τόσο αλλά βοηθάει σημαντικά και στην άμυνα.

Και ένα σχόλιο για την παρουσία του Νασιμέντο:

Κέρδισε μόνος του τη συμμετοχή του με τις προπονήσεις και τη δουλειά που έχει κάνει. Του μιλάμε συνεχώς και θέλουμε να βελτιώσει κάποια πράγματα και σίγουρα θα το κάνει γιατί είναι ένας έξυπνος παίκτης. Για αυτό μπήκε στους αγώνες, γιατί μας έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα δουλεύουμε στην προπόνηση και μας βοηθάει αρκετά.