Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του αγώνα με τη Λευκορωσία

Η Ελλάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Λευκορωσία για τη 10η αγωνιστική. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:15 τη Συνέντευξη Τύπου του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει του αγώνα.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου: