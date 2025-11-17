Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του αγώνα με τη Λευκορωσία
Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία.
- Τσίπρας για Πολυτεχνείο: 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Ρούλα Ρέβη – Αποστόλης Τότσικας: Το συγκινητικό μήνυμα της 10χρονης κόρης τους που γεννήθηκε πρόωρα
Η Ελλάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Λευκορωσία για τη 10η αγωνιστική. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:15 τη Συνέντευξη Τύπου του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει του αγώνα.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:
- «Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
- Μπόρις Πιστόριους: Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο
- Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
- Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
- Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις