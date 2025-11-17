sports betsson
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17 Νοεμβρίου 2025 | 08:14

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

‘Αρχισε το σκληρό ροκ κατά του Δήμου Φλωρεντίας η Φιορεντίνα με αφορμή ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι» και προκύπτει δυσπιστία ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, με την ομάδα ήδη να καταγράφει οικονομικές ζημίες. Όπως προειδοποίησε, ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι, αν αυτό δεν συμβεί μέχρι τον Δεκέμβριο, τότε ο σύλλογος θα μείνει εκτός του έργου.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα ειπωθεί στη συνάντηση της UEFA με τη Δήμαρχο Φουνάρο, όπου θα παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου, όμως ο Φεράρι ξεκαθαρίζει ότι η Φιορεντίνα θα παρίσταται ως θεατής και εξηγεί: «Θα είμαστε εκεί μόνο ως ακροατές. Η UEFA θέλει να δει την πρόοδο των εργασιών, να έχει εγγυήσεις και βεβαιότητες ότι θα τηρηθούν οι προθεσμίες που δόθηκαν σε όλους όσους υπέβαλαν αίτηση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2032. Είναι λοιπόν ένα καθαρά σχεδιαστικό ζήτημα και εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, παρά μόνο να ελπίζουμε».

Η δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της Δημάρχου είναι έντονη καθώς ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα πρόσθεσε: «Το θέμα είναι ότι η Φιορεντίνα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο μοναδικός χρήστης ενός νέου γηπέδου στη Φλωρεντία, δεν έχει καν εμπλακεί στο έργο και δεν έχει λόγο. Δεν συμφωνούσαμε με πολλά, φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια, αλλά ο Δήμος αποφάσισε μόνος του, με αποτέλεσμα η Φιορεντίνα να χάνει πολλά χρήματα και να είμαστε ήδη πίσω με τις εργασίες».

Στη συνέχεια ο Φεράρι δεν έκρυψε και την οικονομική ζημία που υφίσταται ο σύλλογος: «Μόνο από εισιτήρια, 5 εκατομμύρια ετησίως. Αν προσθέσουμε μπαρ, εστιατόρια, εμπορεύματα, χορηγούς και άλλα, προστίθενται άλλα 3–4 εκατομμύρια. Δυστυχώς χάθηκε πολύς χρόνος. Δύο χρόνια με Μπαρόνε-Ναρντέλα και ένα χρόνο με εμένα και τη Φουνάρο. Αλλά η δήμαρχος το ξέρει, αν μέχρι τον Δεκέμβριο καταφέρουμε να υπογράψουμε μια συμφωνία, η Φιορεντίνα θα συμμετάσχει στο δεύτερο τμήμα του έργου, όμως λείπουν πολλές πληροφορίες που ακόμα δεν έχουμε. Και ο χρόνος πιέζει».

Τι θέλει η Φιορεντίνα από τον Δήμο; «Πρέπει να μας πουν αν οι όροι μας είναι αποδεκτοί και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν οι προβλέψεις τους για τις εργασίες μας ικανοποιούν».

Ο κίνδυνος να μείνει εκτός έργου είναι σήμερα υπαρκτός; «Σήμερα ναι. Παραμένουμε απόλυτα διαθέσιμοι να αξιολογήσουμε ό,τι μας παρουσιάσει ο Δήμος. Και εμείς πρέπει να στείλουμε ακόμα κάποια δεδομένα, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με πριν από μερικούς μήνες, υπάρχει ο κίνδυνος η Φιορεντίνα να μείνει εκτός του έργου».

Σε ερώτηση τι θα γίνει αν… πάνε στο χειρότερο σενάριο, ο Φεράρι απάντησε: «Ο Δήμος θα το κάνει μόνος του, χωρίς τη Φιορεντίνα. Και όταν τελειώσει, θα βρούμε μια εγκατάσταση έτοιμη, ελπίζοντας ότι θα είναι ένα γήπεδο κατάλληλο για τις ανάγκες μας, αλλά κυρίως για τους οπαδούς».

Το μόνο θετικό, σύμφωνα με τον Φεράρι, είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο «Αρτέμιο Φράνκι», ενώ «στο Μιλάνο, με διαφορετικές επενδύσεις, κατεδαφίζεται το Σαν Σίρο και γίνεται ένα εντελώς νέο γήπεδο 80.000 θέσεων όπου οι σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για το έργο. Μια μεγάλη διαφορά».

Το αρνητικό ότι είναι η Φιορεντίνα είναι δύσπιστη προς το δημαρχείο, σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα: «Ένα γήπεδο όπου οι εργασίες ξεκινούν το 2024 και ίσως τελειώσουν το 2029 γεννιέται ήδη παλιό».

Σχετικά με αυτή τη δήλωση, η δήμαρχος Φουνάρο επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά ο Φεράρι είναι δύσπιστος: «Ας δούμε. Το είπα, είμαστε ενδιαφερόμενοι θεατές για όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε να έχουμε τις τελευταίες απαντήσεις».

