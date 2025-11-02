Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
«Βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία η Φιορεντίνα, καθώς ηττήθηκε και από τη Λέτσε στην έδρα της (0-1) – Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο και ισόπαλο 2-2, το Τορίνο – Πίζα.
Τελειωμό δεν έχει η κατηφόρα για τη Φιορεντίνα φέτος, με τους «βιόλα» να πραγματοποιούν μία τραγική χρονιά στη Serie A. Έχασε και από τη Λέτσε με 1-0 στην έδρα της η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League και πλέον είναι προτελευταία με 4 βαθμούς και χωρίς νίκη σε δέκα αγώνες!
Η Λέτσε πήρε τη μεγάλη νίκη για τη 10η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος χάρη στο γκολ του Μπερίσα στο 23′ και έτσι… ανάσανε στη «μάχη» της παραμονής, καθώς πλέον έχει 9 βαθμούς και βρίσκεται στη 15η θέση.
Στο άλλο ματς που ολοκληρώθηκε προ ολίγου όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί, Τορίνο και Πίζα έβαλαν τέσσερα γκολ και το 2-2 του α’ μέρους έμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-2 χάρη σε τέρματα του Μορέο στο 13′ και το 29′, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησαν με Σιμεόνε (42′) και Άνταμς (45+3′).
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Serie A
Σάββατο (01/11)
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0
(40′ Τζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2
(83′ Βάρντι – 2′ Κόστιτς, 68′ Καμπιάσο)
Κυριακή (02/11)
Βερόνα-Ίντερ 1-2
(40′ Τζιοβάνε – 16′ Ζιελίνσκι, 90’+3′ αυτ. Φρέζε)
Τορίνο-Πίζα 2-2
(42′ Σιμεόνε, 45’+3′ Τσε Άνταμς – 13′, 29′ Μορέο
Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1
(23′ Μπερίσα)
Πάρμα-Μπολόνια 19:00
Μίλαν-Ρόμα 21:45
Δευτέρα (03/11)
Σασουόλο-Τζένοα 19:30
Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45
Η βαθμολογία της Serie A
