Τελειωμό δεν έχει η κατηφόρα για τη Φιορεντίνα φέτος, με τους «βιόλα» να πραγματοποιούν μία τραγική χρονιά στη Serie A. Έχασε και από τη Λέτσε με 1-0 στην έδρα της η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League και πλέον είναι προτελευταία με 4 βαθμούς και χωρίς νίκη σε δέκα αγώνες!

Η Λέτσε πήρε τη μεγάλη νίκη για τη 10η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος χάρη στο γκολ του Μπερίσα στο 23′ και έτσι… ανάσανε στη «μάχη» της παραμονής, καθώς πλέον έχει 9 βαθμούς και βρίσκεται στη 15η θέση.

Στο άλλο ματς που ολοκληρώθηκε προ ολίγου όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί, Τορίνο και Πίζα έβαλαν τέσσερα γκολ και το 2-2 του α’ μέρους έμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-2 χάρη σε τέρματα του Μορέο στο 13′ και το 29′, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησαν με Σιμεόνε (42′) και Άνταμς (45+3′).

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Serie A

Σάββατο (01/11)

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0

(40′ Τζανιόλο)

Νάπολι-Κόμο 0-0

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2

(83′ Βάρντι – 2′ Κόστιτς, 68′ Καμπιάσο)

Κυριακή (02/11)

Βερόνα-Ίντερ 1-2

(40′ Τζιοβάνε – 16′ Ζιελίνσκι, 90’+3′ αυτ. Φρέζε)

Τορίνο-Πίζα 2-2

(42′ Σιμεόνε, 45’+3′ Τσε Άνταμς – 13′, 29′ Μορέο

Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1

(23′ Μπερίσα)

Πάρμα-Μπολόνια 19:00

Μίλαν-Ρόμα 21:45

Δευτέρα (03/11)

Σασουόλο-Τζένοα 19:30

Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45

Η βαθμολογία της Serie A