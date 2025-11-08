Επίσημο: Ο Βανόλι αντικατέστησε τον Πιόλι στον πάγκο της Φιορεντίνα
Ο Πάολο Βανόλι είναι και επίσημα ο διάδοχος του Στέφανο Πιόλι στην τεχνική ηγεσία της Φιορεντίνα
Ο Πάολο Βανόλι διαδέχθηκε και επίσημα τον Στέφανο Πιόλι στη θέση του προπονητή της Φιορεντίνα, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα.
Ο πρώην προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας καλείται να «αναζωογονήσει» την ομάδα της Τοσκάνης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20ή (τελευταία) θέση της Serie A, με μόλις 4 βαθμούς σε 10 αγώνες!
«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Πάολο Βανόλι είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας. Γεννημένος στο Βαρέζε στις 12 Αυγούστου 1972, ο Βανόλι έχει προπονήσει τις Εθνικές ομάδες Νέων της Ιταλίας σε επίπεδα U16, U18 και U19, τη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία κατάκτησε ένα Κύπελλο Ρωσίας, τη Βενέτσια και την Τορίνο.
Ο νέος προπονητής της Φιορεντίνα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στο Viola Park σήμερα το απόγευμα», ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.
Η ανακοίνωση της Φιορεντίνα
Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/KImMrLa1mx
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 7, 2025
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» στις 27 Νοεμβρίου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
