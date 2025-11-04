Η Φιορεντίνα απέλυσε τον Στέφανο Πιόλι

Το τριετές συμβόλαιο του Στέφανο Πιόλι με τη Φιορεντίνα που υπογράφτηκε φέτος το καλοκαίρι κράτησε μόλις… 10 αγωνιστικές Serie A!

Ο Ιταλός προπονητής αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας που πρόκειται να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την 27η Νοεμβρίου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η ανακοίνωση της Φιορεντίνα για τον Πιόλι

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Comunicato ufficiale: https://t.co/MuslBMTbbK pic.twitter.com/NktsgnZvJP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025

Η φετινή ήταν η χειρότερη εκκίνηση της Φιορεντίνα στην ιστορία της, στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα της Τοσκάνης να παραμένει χωρίς νίκη στις πρώτες 10 αγωνιστικές (4 ισοπαλίες – 6 ήττες) και να βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, κάτι που είχε να της συμβεί από το μακρινό 1938.

Χρέη υπηρεσιακού προπονητή αναλαμβάνει ο, μέχρι πρότινος, τεχνικός της Κ20 του συλλόγου, Ντανιέλε Γκαλόπα.