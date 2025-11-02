Βαρύ το κλίμα για Πιόλι στην Φιορεντίνα – Αποδοκιμασίες και μεγάλη γκρίνια (vid)
«Καζάνι που βράζει» η Φιορεντίνα μετά τη νέα ήττα – Απόλυση του Πιόλι απαιτούν οι οπαδοί της ομάδας με την οποία θα αγωνιστεί η ΑΕΚ σε περίπου έναν μήνα στο Conference League
Με… καζάνι που βράζει μοιάζει η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Φιορεντίνα, μετά και τη νέα ήττα του συλλόγου στη φετινή Serie A.
Πριν λίγη ώρα οι «βιόλα» έχασαν με 1-0 στην έδρα τους από τη Λέτσε και πλέον μετά από δέκα αγώνες στο ιταλικό πρωτάθλημα παραμένουν χωρίς νίκη, είναι προτελευταίοι και στη ζώνη του υποβιβασμού βεβαίως, ενώ έχουν μαζέψει μόλις τέσσερις βαθμούς!
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, χιλιάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» και διαμαρτυρήθηκαν έντονα με βολές τόσο κατά της διοίκησης, όσο και κατά του προπονητή, Στέφανο Πιόλι, του οποίου την απόλυση απαίτησαν και απαιτούν σε κάθε τόνο. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα είναι το γεγονός ότι κανένας -παίκτες, staff κλπ- δεν μίλησε μετά το παιχνίδι στον Τύπο.
#Fiorentina pic.twitter.com/Zw8SXIcdcC
— #ForzaViola (@AndreasAldino) November 2, 2025
Οι διοικούντες τη Φιορεντίνα τηρούν σιγήν ιχθύος, ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς θα πορευθούν στη συνέχεια, με το μέλλον του Ιταλού προπονητή να είναι αβέβαιο.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» στις 27 Νοεμβρίου -ήτοι σε 25 ημέρες από σήμερα- για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η παρουσία του Πιόλι σε αυτό το παιχνίδι θεωρείται πλέον εξαιρετικά αμφίβολη…
