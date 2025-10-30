Με δύο εξαιρετικά γκολ του Τσαλχάνογλου (66′, 86′) και ένα «μαγικό» από τον Σούτσιτς (71′) η Ίντερ ήταν επιβλητική απέναντι στη Φιορεντίνα (3-0) για την 9η αγωνιστική της Serie A!

Με τη νίκη αυτή οι νερατζούρι έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα με 3-1 την περασμένη αγωνιστική από τη Νάπολι και ανέβηκαν στην 3η θέση με 18 βαθμούς (ισόβαθμη με την 4η Μίλαν).

Αντιθέτως οι «βιόλα» συνεχίζουν την τραγική σεζόν τους στο πρωτάθλημα, καθώς μετά την 5η ήττα τους, παραμένουν χωρίς νίκη σε εννέα παιχνίδια (έχουν και τέσσερις ισοπαλίες), με αποτέλεσμα να είναι προτελευταίοι με μόλις 4 βαθμούς.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάντζι, Μπίσεκ, Μπαστόνι (89′ Φρατέζι), Ντάμφρις (77′ Αουγκούστο), Μπαρέλα (85′ Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου, Σούσιτς, Ντιμάρκο, Εσπόζιτο (77′ Μπονί), Μαρτίνες (90′ Ενρίκε)

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Κομούτσο, Μάρι, Βίτι, Ντοντό, Εντούρ, Μαντράγκορα (76′ Τζέκο), Σομ (63′ Φατσίνι), Γκόζενς (78′ Φορτίνι), Γκούντμουντσον (63′ Φατζόλι), Κεν.

Από τα υπόλοιπα βραδινά παιχνίδια στην Ιταλία η Κρεμονέζε συνέχισε την εξαιρετική πορεία της στη φετινή Serie A καθώς πέρασε με 2-0 και από την έδρα της Τζένοα με Μορφή για τους νικητές τον Φεντερίκο Μπονατσόλι που πέτυχε και τα δύο τέρματα, στις αρχές κάθε ημιχρόνου. Η νίκη αυτή που ήταν η 3η της Κρεμονέζε (έχει μόλις 1 ήττα), την έφερε την στην 8 θέση.

Εξάλλου στο 0-0 έμειναν Μπολόνια και Τορίνο στο Renato dall’ Ara.

Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (30/10 με τα παιχνίδια Κάλιαρι – Σασουόλο και Πίζα – Λάτσιο.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστική στη Serie Α



Τρίτη (28/10)

Λέτσε-Νάπολι 0-1

(69’ Ανγκισά)

Αταλάντα-Μίλαν 1-1

(35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)

Τετάρτη (29/10)

Κόμο-Βερόνα 3-1

(9′ Δουβίκας, 62′ Πος, 90’+2′ Βοϊβόντα – 25′ Σερντάρ)

Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1

(5′ Βλάχοβιτς, 67′ Γκάτι, 90’+6′ Γιλντίζ – 45’+1′ Ζανιόλο)

Ρόμα-Πάρμα 2-1

(63′ Ερμόσο, 81′ Ντόβμπικ – 86′ Τσιρκάτι)

Ίντερ-Φιορεντίνα 3-0

(66’, 88’ Τσαλχάνογλου, 71’ Σούτσιτς)

Τζένοα-Κρεμονέζε 0-2

(3’, 49’ Μπονατσόλι)

Μπολόνια-Τορίνο 0-0

Πέμπτη (30/10)

Κάλιαρι-Σασουόλο 19:30

Πίζα-Λάτσιο 21:45



Η βαθμολογία της Serie A σε 9 αγωνιστικές

Η επόμενη (10η) αγωνιστική:

Σάββατο (01/11)

Ουντινέζε-Αταλάντα 16:00

Νάπολι-Κόμο 19:00

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 21:45

Κυριακή (02/11)

Βερόνα-Ίντερ 13:30

Τορίνο-Πίζα 16:00

Φιορεντίνα-Λέτσε 16:00

Πάρμα-Μπολόνια 19:00

Μίλαν-Ρόμα 21:45

Δευτέρα (03/10)

Σασουόλο-Τζένοα 19:30

Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45