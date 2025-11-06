Η Φιορεντίνα αναζητούσε τον επόμενο προπονητή της και φαίνεται πως τον βρήκε στο πρόσωπο του Πάολο Βανόλι.

Μετά την καταστροφική αρχή στη σεζόν, με 4 ισοπαλίες και 6 ήττες που την τοποθετούν στην τελευταία θέση της Serie A, οι «Βιόλα» βρήκαν τον αντικαταστάτη του Στέφανο Πιόλι, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τη Δευτέρα (3/11).

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βανόλι θα υπογράψει συμβόλαιο με διάρκεια έως το τέλος της σεζόν, ενώ υπάρχει οψιόν ανανέωσης ενός έτους, και όλα δείχνουν ότι αυτός θα βρίσκεται στον πάγκο της Φιορεντίνα στις 27 Νοεμβρίου και την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ για το Conference League, στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Ο 53χρονος τεχνικός βρισκόταν στο επιτελείο του Αντόνιο Κόντε σε Τσέλσι και Ίντερ από το 2017 έως το 2021, όπου τότε ανέλαβε για πρώτη φορά ηνία πρώτου προπονητή στη Σπαρτάκ Μόσχας. Μετά το πέρασμά του από τη Ρωσία, επέστρεψε στην Ιταλία, όπου ανέλαβε τη Βενέτσια για δύο σεζόν, ενώ το τελευταίο του πέρασμα από τους πάγκους ήταν στην Τορίνο την περασμένη σεζόν, η οποία τερμάτισε στην 11η θέση.