H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Η βρετανική εταιρεία παραγωγής Particle6, που βρίσκεται πίσω από την αμφιλεγόμενη ΑΙ ηθοποιό ονόματι «Tilly Norwood», έχει αναλάβει την παραγωγή μιας σειράς με θέμα τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας, όπως αναφέρει το Variety.

Το «Straten van Toen» («Δρόμοι του παρελθόντος») είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel, στην οποία ο ερευνητής και συγγραφέας Corjan Mol, ταξιδεύει στο παρελθόν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, για να αφηγηθεί τις συναρπαστικές ιστορίες που συνδέονται με μερικούς από τους πιο διάσημους δρόμους της Ολλανδίας.

Αρχειακό υλικό και τεχνητή νοημοσύνη

Στα επεισόδια που παρουσιάζονται, δίνεται έμφαση στο Rokin στο Άμστερνταμ, που σήμερα αποτελεί πόλος έλξης για τους τουρίστες και εκτείνεται από την πλατεία Muntplein μέχρι την Dam, αλλά τον 17ο αιώνα ήταν η έδρα του πρώτου χρηματιστηρίου στον κόσμο, και στο Janskerkhof στην Ουτρέχτη, που σήμερα είναι μια σαββατιάτικη αγορά λουλουδιών, σε απόσταση αναπνοής από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και τον πύργο Dom, που κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το κέντρο της ολλανδικής Αντίστασης.

Σύμφωνα με το Variety, καθώς ξετυλίγεται η ιστορία του κάθε ιστορικού σημείου, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τον εξερευνητή να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να συμμετάσχει στη δράση σε έναν cameo ρόλο.

Κάθε σκηνή βασίζεται σε αρχειακό υλικό – όπως πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά ή φωτογραφίες – για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια, ενώ η Particle6 θα χρησιμοποιήσει τόσο πραγματικούς χαρακτήρες όσο και φανταστικούς για να μεταδώσει γεγονότα μέσω πραγματικών ιστοριών για τα όσα συνέβησαν στην Ολλανδία εκείνη την εποχή.

«Αν και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στις παραγωγές μας εδώ και αρκετό καιρό, σε τομείς όπως η έρευνα και η μεταπαραγωγή, αυτή είναι η πρώτη μας σειρά όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην οθόνη, φυσικά υπό την προσεκτική καθοδήγηση των ανθρώπων», δήλωσε η Eline van der Velden, ιδρύτρια της Particle6.

«Και, όπως πάντα γνωρίζαμε ότι θα συνέβαινε όταν η τεχνολογία το επέτρεπε, αποδείχθηκε ο τέλειος δημιουργικός συνεργάτης, επιτρέποντάς μας να συνδυάσουμε άψογα ζωντανές λήψεις από τις σημερινές Κάτω Χώρες με σκηνές τεχνητής νοημοσύνης από τις ίδιες τοποθεσίες στο παρελθόν, για να προσφέρουμε απίστευτες, κινηματογραφικές εικόνες».

Ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα

Η Eline van der Velden προέβη νωρίτερα φέτος σε δηλώσεις στο Instagram σχετικά με τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση ότι ατζέντηδες είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να υπογράψουν συμβόλαιο με την ΑΙ ηθοποιό «Tilly Norwood».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tilly Norwood (@tillynorwood)

«Σε όσους εξέφρασαν την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για έργο τέχνης[…]Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως αντικαταστάτη των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο. Ακριβώς όπως η κινούμενη εικόνα, το κουκλοθέατρο ή τα CGI έφεραν νέες ευκαιρίες χωρίς να αντικαταστήσουν την ζωντανή υποκριτική, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες».

*Με πληροφορίες από: Variety