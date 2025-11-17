Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Το 3008 αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πλέον δημοφιλή SUV της Peugeot στην Ευρώπη, έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από 1,32 εκατομμύρια πωλήσεις σε 130 χώρες και έχοντας εξελίξει καθοριστικά την ίδια την εικόνα της φίρμας σε σχεδιαστικό, εξοπλιστικό αλλά και τεχνολογικό επίπεδο, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία του για τον συνδυασμό γοητείας, τεχνολογικής καινοτομίας, οδηγικού προφίλ, πλήθους επιλογών, premium χαρακτηριστικών αλλά και mainstream τιμής.

Στην τρίτη γενιά του πλέον, το Peugeot 3008 είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο όποια παράμετρό του και αν εξετάσει κανείς, συμπεριλαμβανομένου του υποκειμενικού κριτηρίου της αισθητικής καθώς οι σχεδιαστές της γαλλικής φίρμας επιλέγοντας μια fastback σιλουέτα κατάφεραν να εμφυσήσουν στο SUV της μια σχεδιαστική προσωπικότητα που συνδυάζει δυναμισμό και κομψότητα και ταυτόχρονα αποπνέει έναν premium χαρακτήρα που το κάνει ξεχωρίζει de facto από τον ανταγωνισμό.

Πλην της αυταπόδεικτης έμφασης στη λεπτομέρεια η οποία έχει και την απολύτως χρηστική σε όρους αποδοτικότητας, διάσταση της αεροδυναμικής, το νέο 3008 διαθέτει και ένα εξίσου προσεγμένο εσωτερικό με κυρίαρχο το νέο Panoramic i-Cockpit και την κοίλη οθόνη 21 ιντσών που φιλοξενεί τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment σε μια απολύτως σύγχρονη ψηφιακά όσο και εργονομική διάταξη. Το παζλ του εσωτερικού συμπληρώνουν τα premium υλικά όπως το αλουμίνιο, το δέρμα, το Alcantara σε ενδιαφέροντες συνδυασμούς που αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό συνηγορώντας σε μια ποιοτική εικόνα.

Εξηλεκτρισμένες εκδόσεις για όλους

Εκτός από όσα μπορεί να διακρίνει κανείς με μια ματιά το 3008 είναι από τα πιο πλήρη τεχνολογικά μοντέλα της κατηγορίας του καθώς προσφέρεται σε μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων που απαντούν σε κάθε ανάγκη.

Εφαλτήριο αποτελεί η έκδοση Hybrid των 145 ίππων με κινητήρα 1,2 λίτρων, κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 V η οποία επιτρέπει την ολοκλήρωση έως και των μισών καθημερινών μετακινήσεων σε αστικό περιβάλλον με ηλεκτρική ενέργεια εμφανίζοντας μειωμένη κατανάλωση και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ακολουθεί η plug-in hybrid έκδοση των 195 ίππων η οποία επωφελείται από κινητήρα 1,6 λίτρων, κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων και μπαταρία 22 kW. Αυτή εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως και 100 χλμ. ενώ συμβάλλει στην δραστική μείωση της μέσης κατανάλωσης καυσίμου η οποία διαμορφώνεται σε 0,9 λίτρα/100 χλμ. Επίσης, με λιανική τιμή εκκίνησης κάτω από 40.000 ευρώ (προ φόρων) η plug-in υβριδικής τεχνολογίας έκδοση απαλάσσεται από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Επιστέγασμα της γκάμας αποτελεί η τριάδα ηλεκτρικών εκδόσεων με τιμές αυτονομίας που, σε μεικτό κύκλο, φτάνει έως τα 700 χλμ., διαθέτει σύστημα γρήγορης φόρτισης που αναπληρώνει την ενέργεια που απαιτείται για 100 χλμ. σε δέκα λεπτά και προσφέρει ισχύ έως 325 ίππους αλλά και την επιλογή τετρακίνησης.

Το τεχνολογικό προφίλ του 3008 συμπληρώνουν περισσότερα από 40 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συνδεσιμότητα τα οποία ενισχύουν ασφάλεια και άνεση, εξασφαλίζοντας μια όσο το δυνατόν πιο άνετη εμπειρία μετακίνησης όσο και οδήγησης.

Το 3008 προσφέρεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού διαθέσιμων ήδη από την έκδοση Hybrid και εξαιρετικά γενναιόδωρο βασικό εξοπλισμό. Ενδεικτικά αυτός στην εισαγωγική έκδοση Style περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55

Φιμέ κρύσταλλα

Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

Hλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης

Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Το Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών

Ασύρματη λειτουργία συνδεσιμότητας Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto)

Καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα/ύφασμα

Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

Ακόμα σημαντικότερα, η εισαγωγική έκδοση συνοδεύεται και από μια νέα πιο προσιτή τιμή εκκίνησης από 33.900 ευρώ που, επιπλέον, για λίγες ημέρες, θα είναι ακόμα χαμηλότερη.

Με την Black Friday να πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το νέο 3008 με μοναδικό όφελος, καθώς στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας της Peugeot, έως τις 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, το γαλλικό μοντέλο προσφέρεται στην ειδική τιμή των 31.900 ευρώ.

Για όσους αναζητούν περισσότερα σε εξοπλιστικό επίπεδο, η έκδοση Allure προσθέτει στα παραπάνω το Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, χωρίς καμία μεταβολή στην τιμή.

Στην κορυφή η έκδοση GT εξασφαλίζει ακόμα περισσότερα με τη σουίτα ημιαυτόνομης οδήγησης Drive Assist Plus 2.0 η οποία προσφέρει τη δυνατότητα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, δυναμικό σύστημα ενημέρωσης για τα όρια ταχύτητας, εργοστασιακό συναγερμό, σύστημα επαγωγικής φόρτισης για smartphone συν όλα τα παραπάνω.

Premium εμπειρία, πιο προσιτή από ποτέ

Με τη νέα σειρά εκδόσεων, η Peugeot αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στον premium χαρακτήρα και την προσιτότητα με το 3008 να παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, αλλά και τον ακόμα πιο προσιτό χαρακτήρα του.

Το νέο 3008 Hybrid περιμένει τους οδηγούς που αναζητούν το επόμενο επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και αποδοτικότητας να το ανακαλύψουν από κοντά και να προγραμματίσουν test drive στο δίκτυο διανομέων Peugeot σε όλη την Ελλάδα.