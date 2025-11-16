Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, τα Σκόπια, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ζητούσαν δικαιοσύνη για τους 63 νεκρούς, από την πυρκαγιά τον περασμένο Μάρτιο σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη.

Οι οικογένειες των νεκρών και χιλιάδες πολίτες που κινητοποιήθηκαν για να τους στηρίξουν φορούσαν μαύρα ρούχα και κρατούσαν φωτογραφίες των θυμάτων. Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια συναυλίας δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ χοπ στην Κότσανη, μια πόλη 25.000 κατοίκων, 80 χλμ. ανατολικά των Σκοπίων.

Αιτία της πυρκαγιάς ήταν πυροτεχνήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ της συναυλίας. Άναψαν στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου, οι σπίθες προκάλεσαν φωτιά στην οροφή, η οποία επεκτάθηκε ραγδαία στον χώρο. Όπως αποδείχθηκε το νυχτερινό κέντρο δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως το κλαμπ λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την οργή της κοινής γνώμης.

Δεκάδες θεατές τραυματίστηκαν καθώς έσπευσαν να βγουν από τη μοναδική έξοδο του μη αδειοδοτημένου χώρου, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή του.

Δίκη για 37

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας απήγγειλαν κατηγορίες σε 37 άτομα για αδικήματα σχετιζόμενα με την πυρκαγιά. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι της πόλης, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, πέντε κρατικοί λειτουργοί. Επίσης, κατηγορούνται και άλλα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με τις πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.

«Υπάρχει η ελπίδα ότι δεν θα ξεχάσουμε, η ελπίδα ότι δεν θα τα παρατήσουμε και η ελπίδα ότι επιτέλους θα έχουμε μια διαδικασία σε αυτή τη χώρα στην οποία όλοι, όλοι οι υπεύθυνοι, θα λογοδοτήσουν», δήλωσε στο Reuters ο Μπόγιαν Εφτίμοφ, ένας από τους διαδηλωτές.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.