Κώστας Τουρνάς: Τι είχε προβλέψει για τον Νίκο Οικονομόπουλο, μόλις τον πρωτογνώρισε

O Κώστας Τουρνάς βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Νοεμβρλιου καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action 24. Ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι είχε ξεχωρίσει τον Νίκο Οικονομόπουλο από την πρώτη στιγμή που τον πρωτογνώρισε και άκουσε τη φωνή του.

Κώστας Τουρνάς: Πότε έγινε η πρώτη γνωριμία του με τον Νίκο Οικονομόπουλο

«Είχα δει τον Νίκο Οικονομόπουλο σε ένα παιχνίδι που είχε πάει για να διαγωνιστεί, το παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Είχα πάει ως καλεσμένος στον τελικό, έπαιξα μερικά τραγούδια και στο τέλος ερχόντουσαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι και λέγαμε το “Άνθρωπε αγάπα”, ατάκα-ατάκα. Φεύγοντας από εκεί και πηγαίνοντας στον διάδρομο του είπα:

“Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και επιτυχημένος”. Εκείνος έμεινε έκπληκτος.

«Είναι εξαιρετικά ικανός»

Θεωρούσα ότι ήδη ήταν ώριμος σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί εκείνοι που είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά» είπε ο Κώστας Τουρνάς.

Τι είπε για την τραπ μουσική

«Έχουμε ωραίους ερμηνευτές, ωραίες φωνές, ικανές φωνές, ζεστές φωνές.

Είναι ευχάριστο το ότι είναι ανησύχαστοι και συνέχεια είναι σε μια δραστηριότητα. Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο ζωντανά είναι τα πράγματα και σε καλό δρόμο.

Τώρα, αν δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που γοητεύει εμένα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.

Αλλά με γοητεύει η ανησυχία, με γοητεύει το ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει προικιά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει ένα εξαιρετικό ερμηνευτικό ταλέντο, βρίσκει έναν τρόπο, εκφράζεται, το κάνει καλά, δίνει κάτι στον κόσμο.

Αυτό ξεκινάει απ’ την ανησυχία του, απ’ το ανήσυχο πνεύμα του.

Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει γενιά που δεν θα μας δώσει τέτοιους ανθρώπους».