Κρήτη: Σοκαριστική φωτογραφία – Σίδερο περίφραξης καρφώθηκε στο χέρι 64χρονου
O τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής τραυματίστηκε σοβαρά, όταν μεταλλικό σίδερο περίφραξης καρφώθηκε στο χέρι του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η 3η ΕΜΑΚ με όχημα ειδικής διάσωσης, προκειμένου να κόψει το σίδερο και να απεγκλωβίσει τον άνδρα.
Πυροσβέστες που μίλησαν στο patris.gr ανέφεραν: «Δεν αφαιρούμε εμείς το σίδερο από το χέρι. Aυτό είναι αποκλειστικά δουλειά των γιατρών. Εμείς οφείλουμε, με προσοχή, να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο άνθρωπος να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο».
Οι διασώστες της ΕΜΑΚ έκοψαν το σίδερο επιτόπου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του ηλικιωμένου, χωρίς να επιδεινωθεί ο τραυματισμός του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική.
