Πήγε από την Αθήνα στο Ηράκλειο Κρήτης για δουλειά και έπεσε πάνω σε απατεώνες. Ο λόγος για τον 45χρονο αδιόριστο εκπαιδευτικό Γιώργο, με καταγωγή από την Αθήνα, που βρήκε μία αγγελία στο facebook από δήθεν εταιρία που ασχολείται με τα αλουμίνια και τελικά διαπίστωσε πως ήταν απατεώνες.

Ο ίδιος μιλάει στην εφημερίδα «Πατρίς» για το πώς «έμπλεξε», αλλά κυρίως για το πώς ξέμπλεξε και κατάφερε να σώσει μία άγνωστη ηλικιωμένη γυναίκα.

Η αγγελία για εργασία και οι πρώτες συζητήσεις με τον «εργοδότη»

«Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησα ένα ταξίδι στην Κρήτη, για να δω φίλους και συναδέλφους που απέκτησα από την προηγούμενη σχολική χρονιά που με προσλάβανε ως αναπληρωτή. Πριν κατέβω στο νησί, έψαχνα για μια επιπλέον δουλειά, γιατί με τα χρήματα του αναπληρωτή δεν βγαίνεις. Η ανεύρεση μιας δεύτερης δουλειάς, παράλληλα με την εκπαίδευση, είναι αναγκαία για να μπορέσω να μείνω στο Ηράκλειο. Βέβαια, τελικώς δεν προσελήφθη ούτε στην τελευταία φάση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 45χρονος.

Η αναζήτησή του, τον οδηγεί σε μια αγγελία στο Facebook, σε μια ομάδα με τίτλο «εργασία στην Κρήτη». «Η αγγελία έγραφε ότι ζητείται συνεργάτης για το Ηράκλειο με καλές αποδοχές και ζητούσε να στείλουν οι ενδιαφερόμενοι ένα μήνυμα στο inbox. Έστειλα μήνυμα, με το τηλέφωνό μου και με κάλεσε ένας άντρας».

«Πάω να φύγω και κάνω νόημα στη γιαγιά, γιατί κατάλαβα ότι μιλούσε με τον απατεώνα… της έκανα νοήματα να κλείσει το τηλέφωνο και να της πω ότι είναι απάτη. Η γιαγιά όμως δεν καταλάβαινε»

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι ιδιοκτήτης εταιρείας εισαγωγών κουφωμάτων από τη Βουλγαρία. Η πρόταση ήταν δελεαστική: «Μου εξήγησε ότι όταν τον καλούν οι πελάτες του, να πηγαίνω να εισπράττω τα χρήματα… Και για κάθε παραγγελία θα παίρνω το λιγότερο 500 ευρώ. Ένα δελεαστικό ποσό, θα έλεγα. Του είπα ότι είμαι άνεργος, θέλω να ζήσω στην Κρήτη, αλλά θέλω καθαρές δουλειές, γιατί είμαι οικογενειάρχης και τίμιος άνθρωπος. Με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας». Οι υποψίες, όμως, άρχισαν να γεννιούνται σιγά – σιγά. «Μου ζήτησε να στείλω φωτογραφία την ταυτότητά μου. Του είπα από κοντά να βρεθούμε και να γνωριστούμε και πως δεν στέλνω ταυτότητα. Μάλιστα, όταν του ζήτησα να μου στείλει και εκείνος την ταυτότητά του, μου είπε “καλώς άφησε το, θα τα πούμε από κοντά”».

«Δεν ήθελα να αφήσω τη γιαγιά να χάσει τις οικονομίες της»

Το σκηνικό κορυφώθηκε την Παρασκευή 7/11, έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Αφού ορίστηκε ραντεβού για τις 11 π.μ., ο άντρας άρχισε να τον πιέζει κάνοντάς του τηλεφωνήματα ανά δύο λεπτά. «Στη μέση της διαδρομής με κάλεσε και μου είπε: “Επειδή μου έτυχε μια δουλειά και πρέπει άμεσα να πάω, πήγαινε στο μουσείο, θα συναντήσεις μια κυρία, θα σου δώσει κάποια χρήματα… και αυτά τα χρήματα θα μου τα δώσεις όταν βρεθούμε”».

Ο Γιώργος, αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Απόρησα, τον ρώτησα ποια κυρία, τι χρήματα είναι αυτά… Τότε σιγουρεύτηκα, αλλά είπα ότι θα πάω, αν και είχα φόβους μήπως μου την έχουν στημένη».

Όταν έφτασε, ο άνδρας τού ζήτησε να μην κλείσει το τηλέφωνο και να πλησιάσει μια ηλικιωμένη γυναίκα που φορούσε μπλε.

«Πλησίασα κοντά, είδα μια γιαγιά. Άνω των 75 ετών… Κρατούσε μια σακούλα διαφανή γεμάτη με κοσμήματα. Χρυσές αλυσίδες και κολιέ με μαργαριτάρια, νομίζω. Επίσης στο χέρι είχε πολλά 50άρικα… Μπορεί να ήταν η σύνταξή της». Ο άνδρας στο τηλέφωνο τού έλεγε επίμονα: «Πάρε της τα χρήματα και φύγε».

«Αντέδρασα, του είπα ότι δεν κάνω τέτοια πράγματα», λέει ο Γιώργος. Προσπάθησε να προειδοποιήσει την ηλικιωμένη με νοήματα. «Πάω να φύγω και κάνω νόημα στη γιαγιά, γιατί κατάλαβα ότι μιλούσε με τον απατεώνα… της έκανα νοήματα να κλείσει το τηλέφωνο και να της πω ότι είναι απάτη. Η γιαγιά όμως δεν καταλάβαινε». Ο φόβος του ήταν τεράστιος. «Απομακρύνθηκα, φοβισμένος ότι με παρακολουθούν. Από την άλλη, όμως, δεν μου πήγαινε να αφήσω την ηλικιωμένη γυναίκα να χάσει την περιουσία της».

Η λύση ήρθε από τον συνδυασμό της επιμονής και της τύχης. Αρχικά, πλησίασα μια άγνωστη, της εξήγησα τι έγινε, και της ζήτησα να πει στη γιαγιά να κλείσει το τηλέφωνο και να πάει στο σπίτι της. Δεν ήθελε όμως να με βοηθήσει, γιατί φοβόταν· άλλωστε, δεν με ήξερε.

«Για καλή μας τύχη, πέρασε ένα αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας. Τους σταμάτησα, τους εξήγησα τι έχει συμβεί και ζήτησα να προστατεύσουν τη γιαγιά με τα κοσμήματα». Έφυγε από το σημείο, βλέποντας τους δημοτικούς αστυνομικούς να πλησιάζουν την ηλικιωμένη, με την ελπίδα να έχει σωθεί από την οικονομική καταστροφή.

Τελικά, ο 45χρονος Γιώργος κατάφερε να σώσει τον εαυτό του αλλά και τηΝ ηλικιωμένη γυναίκα που κρατούσε μια τσάντα με κοσμήματα και ένα «μπάκο με 50ευρα», έτοιμη να τα παραδώσει στους απατεώνες.