Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Σουηδία. Ο αριθμώ των θυμάτων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός
Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Σουηδία σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές.
Τι αναφέρουν οι αρχές
To λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στην οδό Valhallavägen. Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν τόσο τραυματίες όσο και νεκροί μετά το ατύχημα.
Το ατύχημα φέρεται να συνέβη στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής.
«Υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες. Βοηθάμε το προσωπικό των ασθενοφόρων στο σημείο», λέει ο Oscar Davila από την υπηρεσία διάσωσης.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια Στοκχόλμης, πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί από το ατύχημα.
Ένας μάρτυρας που έχει κατάστημα δίπλα στον τόπο του ατυχήματος δήλωσε στο SVT ότι άκουσε θόρυβο από την στάση λεωφορείου στην οποία έπεσε το λεωφορείο. Το αποτέλεσμα ήταν το λεωφορείο να προσκρούσει σε έναν στύλο μπροστά από τη στάση. Ο μάρτυρας περιγράφει πώς πολλά άτομα μπήκαν στο κατάστημα κλαίγοντας.
Σύλληψη οδηγού
Το λεωφορείο που εμπλέκεται στο ατύχημα ανήκει στην εταιρεία Transdev.
«Πρόκειται για ένα από τα λεωφορεία μας και είναι διώροφο. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά δεν έχω καμία πληροφορία για το πώς συνέβη αυτό», λέει η Lovisa Åbom, διευθύντρια επικοινωνίας της Transdev.
Ο οδηγός συνελήφθη και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως βαριά αμέλεια που προκάλεσε το θάνατο άλλου ατόμου, αλλά η αιτία του συμβάντος είναι ακόμη άγνωστη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας Nadya Norton, οι αρχές βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος για να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.
«Βρισκόμαστε εκεί για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες», δήλωσε.
