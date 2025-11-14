newspaper
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 17:34
Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα

Τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Σουηδία. Ο αριθμώ των θυμάτων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός

Σύνταξη
Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Σουηδία σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Τι αναφέρουν οι αρχές

To λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στην οδό Valhallavägen. Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν τόσο τραυματίες όσο και νεκροί μετά το ατύχημα.

Το ατύχημα φέρεται να συνέβη στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής.

«Υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες. Βοηθάμε το προσωπικό των ασθενοφόρων στο σημείο», λέει ο Oscar Davila από την υπηρεσία διάσωσης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Στοκχόλμης, πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί από το ατύχημα.

Ένας μάρτυρας που έχει κατάστημα δίπλα στον τόπο του ατυχήματος δήλωσε στο SVT ότι άκουσε θόρυβο από την στάση λεωφορείου στην οποία έπεσε το λεωφορείο. Το αποτέλεσμα ήταν το λεωφορείο να προσκρούσει σε έναν στύλο μπροστά από τη στάση. Ο μάρτυρας περιγράφει πώς πολλά άτομα μπήκαν στο κατάστημα κλαίγοντας.

Σύλληψη οδηγού

Το λεωφορείο που εμπλέκεται στο ατύχημα ανήκει στην εταιρεία Transdev.

«Πρόκειται για ένα από τα λεωφορεία μας και είναι διώροφο. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά δεν έχω καμία πληροφορία για το πώς συνέβη αυτό», λέει η Lovisa Åbom, διευθύντρια επικοινωνίας της Transdev.

Ο οδηγός συνελήφθη και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως βαριά αμέλεια που προκάλεσε το θάνατο άλλου ατόμου, αλλά η αιτία του συμβάντος είναι ακόμη άγνωστη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας Nadya Norton, οι αρχές βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος για να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.

«Βρισκόμαστε εκεί για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες», δήλωσε.

googlenews

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 18:15

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς

Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίστηκε και περαστικός

Σύνταξη
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 13.11.25

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Την Δευτέρα απολογείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια - Σε βάρος του νεαρού υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών

Σύνταξη
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 12.11.25

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Σύνταξη
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Αντιδράσεις 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)
Στίβος 14.11.25

Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Σχεδόν αγνώριστη είναι η κάποτε ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο Μάριον Τζόουνς, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών. Σήμερα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, λόγω ενός αυτοάνοσου από το οποίο πάσχει.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
