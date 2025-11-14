newspaper
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Η Ευρώπη τρέχει – Σχέδιο μαμούθ για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 15:14

Η Ευρώπη τρέχει – Σχέδιο μαμούθ για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας

Οι επενδύσεις που θα καλύψουν τις υποδομές για τα τρένα θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 345 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2040

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Spotlight

Ένα ταξίδι από την Αθήνα στα Σκόπια ή από το Μόναχο στη Ρώμη σε λιγότερο από τέσσερις ώρες οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνοντας πρόσφατα νέο συνολικό πακέτο για τις μεταφορές, στο οποίο περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη για ένα δίκτυο με τάχιστες αμαξοστοιχίες.

Ο στόχος είναι να έχει μειωθεί στο μισό, μέχρι το 2040, η διάρκεια του ταξιδιού ανάμεσα σε μεγάλες πόλεις με την κατασκευή νέων γραμμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτητες 200 χλμ/ώρα ή και υψηλότερες.

Ο σκοπός είναι να γίνουν τα σιδηροδρομικά ταξίδια μια πιο ελκυστική εναλλακτική επιλογή έναντι των πτήσεων μικρών αποστάσεων, να προωθηθεί η συνδεσιμότητα και να καταστεί πιο αποτελεσματικό και κλιματικά φιλικό το σύστημα μεταφορών της ΕΕ.

«Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας δεν είναι μόνο για να μειωθούν οι χρόνοι των ταξιδιών – είναι για να ενωθούν οι Ευρωπαίοι, να ενισχυθεί η οικονομία μας και να ηγηθούμε της παγκόσμιας κούρσας για αειφόρες μεταφορές» δήλωσε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από 7 σε 4 ώρες

Οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη σε 4 ώρες, αντί των 7 που χρειάζονται σήμερα. Ο χρόνος του ταξιδιού από τη Σόφια στην Αθήνα πρόκειται να μειωθεί από τις 13 ώρες και 40 λεπτά, που απαιτούνται σήμερα, στις 6 ώρες και το ταξίδι ανάμεσα στη Βιέννη και το Βερολίνο θα διαρκεί 4 ώρες και 30 λεπτά, αντί των 8 ωρών και 10 λεπτά που απαιτούνται σήμερα.

«Η βελτίωση της χρονικής διάρκειας του ταξιδιού ανάμεσα σε πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη είναι ένα απτό και ρεαλιστικό αποτέλεσμα της βούλησής μας να κάνουμε την Ευρώπη πιο ενωμένη και περισσότερο αποτελεσματική», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο.

Για το σκοπό αυτό, οι Βρυξέλλες εργάζονται για να άρουν τα εμπόδια στα διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια – από την εναρμόνιση των συστημάτων εισιτηρίων, με μια νομική πρόταση να αναμένεται στις αρχές της επόμενης χρονιά, μέχρι την προώθηση του ανταγωνισμού ώστε να πέσουν οι τιμές.

345 δισ. ευρώ μέχρι το 2040

Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα τρένα υψηλής ταχύτητας είναι μια αειφόρος εναλλακτική επιλογή στις πτήσεις μικρών αποστάσεων. Τα τρένα εκπέμπουν σημαντικά λιγότερα αέρια, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα αεροπλάνα, τα πλοία, τα αυτοκίνητα ή τα λεωφορεία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο σιδηρόδρομος αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% των εκπομπών του τομέα των μεταφορών.

Σχεδιάζει επίσης να συντονίσει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις εταιρείες των σιδηροδρόμων και τους χρηματοοικονομικούς θεσμούς ώστε να καλυφθούν οι μαζικές επενδυτικές ανάγκες, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 345 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2040 και θα αυξηθούν πάνω από τα 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2050.

Τα 12.000 χιλιόμετρα των σιδηρογραμμών για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας εξακολουθούν σήμερα να είναι συγκεντρωμένα σε λίγα μόλις κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, λέει ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη παραμένει δυστυχώς με φτωχή σιδηροδρομική σύνδεση.

Αθήνα-Σκόπια

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καράντζοφ και ο ομόλογός του της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ Βόρειας Μακεδονίας Αλεκσάνταρ Νικολόσκι υπέγραψαν στις αρχές Νοεμβρίου συμφωνία για την προετοιμασία, την κατασκευή και τη λειτουργία μιας διασυνοριακής σιδηροδρομικής σήραγγας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο οι δύο πρωτεύουσες, η Σόφια και τα Σκόπια, να συνδεθούν μέσω σιδηροδρόμου.

Το σχέδιο της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης τη σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στη Σόφια και την Αθήνα, με τη διάρκεια του ταξιδιού να αναμένεται να μειωθεί στις 6 ώρες. Ο Καράντζοφ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι η Σόφια και η Άγκυρα έκαναν επίσης πρόοδο σε ένα σχέδιο για τη σύνδεση της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας και της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Νικολόσκι ανακοίνωσε την κατασκευή ενός σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας από τα Σκόπια προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Πρόσθεσε ότι έτσι η διάρκεια του ταξιδιού από τα Σκόπια στη Θεσσαλονίκη θα είναι 1 ώρα και 20 λεπτά, ενώ για την Αθήνα όχι περισσότερο από 4 ώρες. «Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο ζωής σ’ αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Έτσι ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας θα γίνει το πιο σημαντικό οικονομικό πρόγραμμα υποδομής για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Νικολόσκι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

World
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
Δημοσκόπηση για τη Δημοκρατία: Δυσαρεστημένοι οι πολίτες στη Δύση από τη λειτουργία του συστήματος
Δημοσκόπηση 14.11.25

Υπέρμαχοι της Δημοκρατίας οι πολίτες στη Δύση, αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της - Θέλουν ριζικές αλλαγές

Δημοσκόπηση της Ipsos σε χώρες της Δύσης δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και ανησυχία για τις ανισότητες - Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Δημοκρατία απειλείται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;
Ανατροπή 14.11.25

Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Ο Economist καταδεικνύει ότι η πτώση της συμπάθειας προς τις ΗΠΑ μεταφράζεται ξεκάθαρα σε όφελος για τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους, την Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
Καλοσύνη 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
