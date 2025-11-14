Η Ευρώπη τρέχει – Σχέδιο μαμούθ για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας

Ένα ταξίδι από την Αθήνα στα Σκόπια ή από το Μόναχο στη Ρώμη σε λιγότερο από τέσσερις ώρες οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνοντας πρόσφατα νέο συνολικό πακέτο για τις μεταφορές, στο οποίο περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη για ένα δίκτυο με τάχιστες αμαξοστοιχίες.

Ο στόχος είναι να έχει μειωθεί στο μισό, μέχρι το 2040, η διάρκεια του ταξιδιού ανάμεσα σε μεγάλες πόλεις με την κατασκευή νέων γραμμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτητες 200 χλμ/ώρα ή και υψηλότερες.

Ο σκοπός είναι να γίνουν τα σιδηροδρομικά ταξίδια μια πιο ελκυστική εναλλακτική επιλογή έναντι των πτήσεων μικρών αποστάσεων, να προωθηθεί η συνδεσιμότητα και να καταστεί πιο αποτελεσματικό και κλιματικά φιλικό το σύστημα μεταφορών της ΕΕ.

«Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας δεν είναι μόνο για να μειωθούν οι χρόνοι των ταξιδιών – είναι για να ενωθούν οι Ευρωπαίοι, να ενισχυθεί η οικονομία μας και να ηγηθούμε της παγκόσμιας κούρσας για αειφόρες μεταφορές» δήλωσε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από 7 σε 4 ώρες

Οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη σε 4 ώρες, αντί των 7 που χρειάζονται σήμερα. Ο χρόνος του ταξιδιού από τη Σόφια στην Αθήνα πρόκειται να μειωθεί από τις 13 ώρες και 40 λεπτά, που απαιτούνται σήμερα, στις 6 ώρες και το ταξίδι ανάμεσα στη Βιέννη και το Βερολίνο θα διαρκεί 4 ώρες και 30 λεπτά, αντί των 8 ωρών και 10 λεπτά που απαιτούνται σήμερα.

«Η βελτίωση της χρονικής διάρκειας του ταξιδιού ανάμεσα σε πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη είναι ένα απτό και ρεαλιστικό αποτέλεσμα της βούλησής μας να κάνουμε την Ευρώπη πιο ενωμένη και περισσότερο αποτελεσματική», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο.

Για το σκοπό αυτό, οι Βρυξέλλες εργάζονται για να άρουν τα εμπόδια στα διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια – από την εναρμόνιση των συστημάτων εισιτηρίων, με μια νομική πρόταση να αναμένεται στις αρχές της επόμενης χρονιά, μέχρι την προώθηση του ανταγωνισμού ώστε να πέσουν οι τιμές.

345 δισ. ευρώ μέχρι το 2040

Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα τρένα υψηλής ταχύτητας είναι μια αειφόρος εναλλακτική επιλογή στις πτήσεις μικρών αποστάσεων. Τα τρένα εκπέμπουν σημαντικά λιγότερα αέρια, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα αεροπλάνα, τα πλοία, τα αυτοκίνητα ή τα λεωφορεία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο σιδηρόδρομος αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% των εκπομπών του τομέα των μεταφορών.

Σχεδιάζει επίσης να συντονίσει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις εταιρείες των σιδηροδρόμων και τους χρηματοοικονομικούς θεσμούς ώστε να καλυφθούν οι μαζικές επενδυτικές ανάγκες, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 345 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2040 και θα αυξηθούν πάνω από τα 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2050.

Τα 12.000 χιλιόμετρα των σιδηρογραμμών για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας εξακολουθούν σήμερα να είναι συγκεντρωμένα σε λίγα μόλις κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, λέει ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη παραμένει δυστυχώς με φτωχή σιδηροδρομική σύνδεση.

Αθήνα-Σκόπια

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καράντζοφ και ο ομόλογός του της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ Βόρειας Μακεδονίας Αλεκσάνταρ Νικολόσκι υπέγραψαν στις αρχές Νοεμβρίου συμφωνία για την προετοιμασία, την κατασκευή και τη λειτουργία μιας διασυνοριακής σιδηροδρομικής σήραγγας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο οι δύο πρωτεύουσες, η Σόφια και τα Σκόπια, να συνδεθούν μέσω σιδηροδρόμου.

Το σχέδιο της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης τη σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στη Σόφια και την Αθήνα, με τη διάρκεια του ταξιδιού να αναμένεται να μειωθεί στις 6 ώρες. Ο Καράντζοφ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι η Σόφια και η Άγκυρα έκαναν επίσης πρόοδο σε ένα σχέδιο για τη σύνδεση της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας και της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Νικολόσκι ανακοίνωσε την κατασκευή ενός σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας από τα Σκόπια προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Πρόσθεσε ότι έτσι η διάρκεια του ταξιδιού από τα Σκόπια στη Θεσσαλονίκη θα είναι 1 ώρα και 20 λεπτά, ενώ για την Αθήνα όχι περισσότερο από 4 ώρες. «Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο ζωής σ’ αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Έτσι ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας θα γίνει το πιο σημαντικό οικονομικό πρόγραμμα υποδομής για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Νικολόσκι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ