Οι Ισπανοί «δείχνουν» τον Σάντσεθ για χάος σε τρένα, στέγη και μετανάστευση

Η νέα δημοσκόπηση της GAD3 που δημοσίευσε η εφημερίδα ABC ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί αισθάνονταν ήδη: η πλειονότητα των Ισπανών θεωρεί την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ υπεύθυνη για μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο πιεστικά προβλήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, το 83% των ερωτηθέντων «δείχνει» την κεντρική κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την πολιτική μετανάστευσης, το 76% για το χάος που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το 50% για την πολιτική στέγασης.

Αντίθετα, μόνο στον τομέα της πρόληψης και της κατάσβεσης πυρκαγιών η ευθύνη αποδίδεται κυρίως στις αυτόνομες κοινότητες (45%), με το 31% να θεωρεί υπεύθυνο το υπουργικό συμβούλιο.

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης–περιφερειών έχει γίνει σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της ισπανικής πολιτικής σκηνής. Το επιτελείο του Σάντσεθ επιρρίπτει συχνά ευθύνες στις περιφέρειες —οι έντεκα από τις δεκαεπτά διοικούνται από το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP)— ενώ εκείνες απαντούν ότι η Μαδρίτη δεν τους δίνει τους αναγκαίους πόρους για να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Η διχοτόμηση αυτή έγινε εμφανής στην πανδημία και επανεμφανίστηκε πρόσφατα με τη διαχείριση της θερινής κακοκαιρίας στη Βαλένθια.

Το θέμα της μετανάστευσης κυριαρχεί στην επικαιρότητα, με τα κέντρα ανηλίκων στις Κανάριες Νήσους να έχουν καταρρεύσει και την κυβέρνηση να προσπαθεί να μεταφέρει παιδιά και εφήβους στην ηπειρωτική χώρα, κατηγορώντας τις περιφέρειες του PP για έλλειψη αλληλεγγύης. Αντίστροφα, οι περιφέρειες καταγγέλλουν ότι η Μαδρίτη τους επιβάλλει υποχρεώσεις χωρίς να παρέχει τους αναγκαίους πόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του PSOE (76%) και του Sumar (71%), η πλειοψηφία θεωρεί ότι η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στην κυβέρνηση.

Προβλήματα παντού

Αντίστοιχα, το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί υπεύθυνο το εκτελεστικό για τις συνεχείς δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο —κάτι που έμμεσα «δείχνει» το υπουργείο Μεταφορών υπό τον σοσιαλιστή Όσκαρ Πουέντε—, παρότι μόλις το 0,3% θεωρεί τις μεταφορές κορυφαίο πρόβλημα της χώρας. Ακόμα και οι ψηφοφόροι του PSOE (71%) και του Sumar (70%) αναγνωρίζουν την ευθύνη στην κυβέρνηση.

Η στέγαση, πάντως, αναδεικνύεται ως η πιο επικίνδυνη πληγή για τη δημοφιλία του Σάντσεθ. Το 37% των Ισπανών τη θεωρεί το πρώτο ή δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημά του, ενώ το αφήγημα της κυβέρνησης ότι οι τιμές των ενοικίων δεν πέφτουν επειδή οι περιφέρειες του PP δεν εφαρμόζουν τον νόμο για το δικαίωμα στη στέγαση του 2023 δεν πείθει: το 50% των πολιτών κατηγορεί το ίδιο το εκτελεστικό, ενώ μόλις 21% τις περιφέρειες.

Η μοναδική ανάσα προκύπτει στον τομέα της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών: το 45% θεωρεί υπεύθυνες τις αυτόνομες κοινότητες και μόλις το 31% την κυβέρνηση, με τους ψηφοφόρους του PSOE και του Sumar να στηρίζουν σε ποσοστό άνω του 70% αυτή την άποψη.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε τηλεφωνικά σε δείγμα 1.001 ενηλίκων, μεταξύ 5 και 11 Σεπτεμβρίου, με στατιστικό σφάλμα ±3,2%. Πρόκειται για την πρώτη από σειρά μετρήσεων πρόθεσης ψήφου που θα δημοσιεύσει η ABC τις επόμενες ημέρες, σε μια συγκυρία όπου η πολιτική φθορά της κυβέρνησης Σάντσεθ φαίνεται να βαθαίνει.