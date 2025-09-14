newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Οι Ισπανοί «δείχνουν» τον Σάντσεθ για χάος σε τρένα, στέγη και μετανάστευση
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Οι Ισπανοί «δείχνουν» τον Σάντσεθ για χάος σε τρένα, στέγη και μετανάστευση

Δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν την κυβέρνηση Σάντσεθ υπεύθυνη για τις μεγαλύτερες κρίσεις της χώρας

ΚείμενοΓεώργιος Μαζιάς
A
A
Η νέα δημοσκόπηση της GAD3 που δημοσίευσε η εφημερίδα ABC ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί αισθάνονταν ήδη: η πλειονότητα των Ισπανών θεωρεί την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ υπεύθυνη για μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο πιεστικά προβλήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, το 83% των ερωτηθέντων «δείχνει» την κεντρική κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την πολιτική μετανάστευσης, το 76% για το χάος που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το 50% για την πολιτική στέγασης.

Αντίθετα, μόνο στον τομέα της πρόληψης και της κατάσβεσης πυρκαγιών η ευθύνη αποδίδεται κυρίως στις αυτόνομες κοινότητες (45%), με το 31% να θεωρεί υπεύθυνο το υπουργικό συμβούλιο.

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης–περιφερειών έχει γίνει σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της ισπανικής πολιτικής σκηνής. Το επιτελείο του Σάντσεθ επιρρίπτει συχνά ευθύνες στις περιφέρειες —οι έντεκα από τις δεκαεπτά διοικούνται από το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP)— ενώ εκείνες απαντούν ότι η Μαδρίτη δεν τους δίνει τους αναγκαίους πόρους για να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Η διχοτόμηση αυτή έγινε εμφανής στην πανδημία και επανεμφανίστηκε πρόσφατα με τη διαχείριση της θερινής κακοκαιρίας στη Βαλένθια.

Το θέμα της μετανάστευσης κυριαρχεί στην επικαιρότητα, με τα κέντρα ανηλίκων στις Κανάριες Νήσους να έχουν καταρρεύσει και την κυβέρνηση να προσπαθεί να μεταφέρει παιδιά και εφήβους στην ηπειρωτική χώρα, κατηγορώντας τις περιφέρειες του PP για έλλειψη αλληλεγγύης. Αντίστροφα, οι περιφέρειες καταγγέλλουν ότι η Μαδρίτη τους επιβάλλει υποχρεώσεις χωρίς να παρέχει τους αναγκαίους πόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του PSOE (76%) και του Sumar (71%), η πλειοψηφία θεωρεί ότι η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στην κυβέρνηση.

Προβλήματα παντού

Αντίστοιχα, το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί υπεύθυνο το εκτελεστικό για τις συνεχείς δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο —κάτι που έμμεσα «δείχνει» το υπουργείο Μεταφορών υπό τον σοσιαλιστή Όσκαρ Πουέντε—, παρότι μόλις το 0,3% θεωρεί τις μεταφορές κορυφαίο πρόβλημα της χώρας. Ακόμα και οι ψηφοφόροι του PSOE (71%) και του Sumar (70%) αναγνωρίζουν την ευθύνη στην κυβέρνηση.

Η στέγαση, πάντως, αναδεικνύεται ως η πιο επικίνδυνη πληγή για τη δημοφιλία του Σάντσεθ. Το 37% των Ισπανών τη θεωρεί το πρώτο ή δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημά του, ενώ το αφήγημα της κυβέρνησης ότι οι τιμές των ενοικίων δεν πέφτουν επειδή οι περιφέρειες του PP δεν εφαρμόζουν τον νόμο για το δικαίωμα στη στέγαση του 2023 δεν πείθει: το 50% των πολιτών κατηγορεί το ίδιο το εκτελεστικό, ενώ μόλις 21% τις περιφέρειες.

Η μοναδική ανάσα προκύπτει στον τομέα της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών: το 45% θεωρεί υπεύθυνες τις αυτόνομες κοινότητες και μόλις το 31% την κυβέρνηση, με τους ψηφοφόρους του PSOE και του Sumar να στηρίζουν σε ποσοστό άνω του 70% αυτή την άποψη.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε τηλεφωνικά σε δείγμα 1.001 ενηλίκων, μεταξύ 5 και 11 Σεπτεμβρίου, με στατιστικό σφάλμα ±3,2%. Πρόκειται για την πρώτη από σειρά μετρήσεων πρόθεσης ψήφου που θα δημοσιεύσει η ABC τις επόμενες ημέρες, σε μια συγκυρία όπου η πολιτική φθορά της κυβέρνησης Σάντσεθ φαίνεται να βαθαίνει.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τη Βενεζουέλα
Κόσμος 14.09.25

Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης της κόντρας των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε επ' αυτοφώρω» 5 από τα 10 F-35 τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Κόσμος 14.09.25

Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει
Πρόγνωση ΕΜΥ 14.09.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς - Χαλάει ο καιρός τη Δευτέρα, κατεβαίνει περαιτέρω ο υδράργυρος - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη

Σύνταξη
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία
On Field 14.09.25

Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί στην Φινλανδία, για να πάρουμε το μετάλλιο. Την (μεγάλη) σημασία της τρίτης θέσης θα την καταλάβουμε… αργότερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για έξι βουλευτές
Κι άλλα ονόματα 14.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικογραφία για έξι βουλευτές

Ποιους και γιατί εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο νέος φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές
Οδηγίες προς ναυτιλλομένους 14.09.25

Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων σήμερα. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο μάθησης, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok
Ελλάδα 14.09.25

Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok

Κρατούμενοι με παράνομα κινητά κάνουν ζωντανές μεταδόσεις, επιδίδονται σε «μπατλς» με άλλους εγκλείστους, και μάλιστα συνομιλούν ακόμα και με ανήλικους ακολούθους

Κατερίνα Νώντα
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
