BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
To BHMAGAZINO κυκλοφορεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου μαζί με το ΒΗΜΑ, έχοντας τις Τζόρτζια Μελόνι, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ Πάρντο και Σαναέ Τακαΐτσι στο εξώφυλλο.
Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, όπως πάντα με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τρεις δυναμικές γυναίκες οι οποίες κινούνται στον χώρο της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής και που με τις αποφάσεις τους αναδιαμορφώνουν τον κόσμο.
Πρόκειται για την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την Κλαούντια Σεϊνμπάουμ Πάρντο, την πρώτη γυναίκα και πρώτη εβραϊκής καταγωγής Πρόεδρο του Μεξικού και την Σαναέ Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της Ιαπωνίας. Διαβάστε στις σελίδες του BHMAGAZINO ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις τρεις ηγέτιδες που το κοινό νήμα που τις διατρέχει δεν είναι κάποια ιδεολογική συγγένεια αλλά η συνειδητή υιοθέτηση του πραγματισμού ως εργαλείου επιβίωσης σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.
Στο νέο τεύχος μπορείτε να ταξιδέψετε μαζί μας στη Βαυαρία που όλοι επιθυμούν να επισκεφθούν τα Χριστούγεννα, να επισκεφθείτε μία νέα έκθεση σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, να διαβάσετε για θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, την επιχειρηματικότητα, σημαντικούς καλλιτέχνες της μουσικής στη χώρα μας που ετοιμάζονται σε μερικές ημέρες για νέα, εντυπωσιακά βήματα. Το “BHMAGAZINO” είναι και αυτή την Κυριακή ένα περιοδικό που σε ταξιδεύει μακριά, σε γοητεύει, σε συναρπάζει.
Αυτή την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, με ΤΟ ΒΗΜΑ.
