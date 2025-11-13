Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συγκλονιστικές προσφορές
Media 13 Νοεμβρίου 2025 | 15:44

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συγκλονιστικές προσφορές

Στις 16 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το Βήμα Guides για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, τον χειμερινό οδηγό Διακοπών και, όπως κάθε φορά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Spotlight

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με δύο οδηγούς για τους αναγνώστες της: Το Βήμα Guides, για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, ο χειμερινός οδηγός Διακοπών και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Το Βήμα Guides: Θεάτρα

Ο απόλυτος οδηγός θεάτρου της νέας σεζόν.
Η αυλαία της θεατρικής σεζόν 2025-2026 ανοίγει με τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό για κάθε φίλο του θεάτρου. Μια ειδική, καλαίσθητη και εξαιρετικά χρηστική έκδοση που συγκεντρώνει όλη τη θεατρική δράση της χρονιάς σε ένα και μόνο τεύχος.

Οι μεγάλες παραγωγές, οι πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, οι επιτυχίες που συνεχίζονται και τα κρυφά διαμάντια των μικρότερων σκηνών παρουσιάζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια, προσφέροντας την απόλυτη «ακτινογραφία» της φετινής θεατρικής σεζόν.

Σε 168 σελίδες και μέσα από 137 παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο οδηγός αναδεικνύει ό,τι αξίζει να δείτε, να ανακαλύψετε και να συζητήσετε. Με αλφαβητική κατάταξη θεάτρων και πλήρες ευρετήριο παραστάσεων, βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε – από τους συντελεστές και τα έργα έως τις ημερομηνίες και τους χώρους.

Και επειδή οι sold out παραστάσεις θα είναι πολλές και φέτος, μπορείτε να κλείσετε άμεσα τα εισιτήριά σας σκανάροντας τα QR codes που συνοδεύουν κάθε παράσταση μέσα στις σελίδες του οδηγού.

Διακοπές

Ο χειμώνας του 2026 αποκτά τον απόλυτο ταξιδιωτικό του οδηγό.
Από τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου έως τα φιλόξενα παράλια του νησιού του Μίνωα, ο οδηγός ξεδιπλώνει την ομορφιά και την αυθεντικότητα της ελληνικής γης μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα που καλύπτει δέκα περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη.

Σε κάθε ενότητα, οι συντάκτες του οδηγού καταγράφουν πολύτιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες για πόλεις και χωριά, προτείνοντας διαδρομές, εμπειρίες και στάσεις που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και δραστηριότητες στη φύση για κάθε είδους ταξιδιώτη.

Ανακαλύψτε πού θα απολαύσετε την πιο ζεστή φιλοξενία, πού θα δοκιμάσετε γεύσεις με ταυτότητα, ποιες διαδρομές αξίζει να ακολουθήσετε για να γνωρίσετε την αυθεντική Ελλάδα του χειμώνα. Από τα Ζαγοροχώρια και τον Ταΰγετο, μέχρι τα Λευκά Όρη της Κρήτης, ο οδηγός σας εμπνέει να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας με τρόπο ουσιαστικό, βιωματικό και γεμάτο ανακαλύψεις. 260 σελίδες γεμάτες ιδέες, εικόνες και προτάσεις για τον πιο απολαυστικό ελληνικό χειμώνα.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό, τρεις δυναμικές γυναίκες οι οποίες κινούνται στον χώρο της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής και που με τις αποφάσεις τους αναδιαμορφώνουν τον κόσμο. Πρόκειται για την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την Κλαούντια Σεϊνμπάουμ Πάρντο, την πρώτη γυναίκα και πρώτη εβραϊκής καταγωγής Πρόεδρο του Μεξικού και την Σαναέ Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της Ιαπωνίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση
Media 11.11.25

Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση; Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διοργανώνει μια ενημερωτική συζήτηση για την παιδική κακοποίηση.

Σύνταξη
Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν
Media 11.11.25

Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Το 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» απόψε, στις 21:00. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Απόψε, στις 21:00, στο MEGA. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Μια νύχτα μόνο Ο […]

Σύνταξη
MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη
Media 11.11.25

MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη

Το MEGA Stories με την Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους ηγέτες που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις 00.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήλωση από Βρυξέλλες 13.11.25

«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο