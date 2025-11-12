Ο απόλυτος θεατρικός οδηγός για τη νέα σεζόν: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό θεάτρου για τη νέα σεζόν.
Η αυλαία της θεατρικής σεζόν 2025-2026 ανοίγει με τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό για κάθε φίλο του θεάτρου. Η εφημερίδα το ΒΗΜΑ την Κυριακή 16 Νοεμβρίου παρουσιάζει τον μεγάλο οδηγό «ΒΗΜΑ Guides – Θέατρα», μια ειδική, καλαίσθητη και εξαιρετικά χρηστική έκδοση που συγκεντρώνει όλη τη θεατρική δράση της χρονιάς σε ένα και μόνο τεύχος.
Οι μεγάλες παραγωγές, οι πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, οι επιτυχίες που συνεχίζονται και τα κρυφά διαμάντια των μικρότερων σκηνών παρουσιάζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια, προσφέροντας την απόλυτη «ακτινογραφία» της φετινής θεατρικής σεζόν.
Σε 168 σελίδες και μέσα από 137 παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο οδηγός αναδεικνύει ό,τι αξίζει να δείτε, να ανακαλύψετε και να συζητήσετε. Με αλφαβητική κατάταξη θεάτρων και πλήρες ευρετήριο παραστάσεων, βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε – από τους συντελεστές και τα έργα έως τις ημερομηνίες και τους χώρους.
Και επειδή οι sold out παραστάσεις θα είναι πολλές και φέτος, μπορείτε να κλείσετε άμεσα τα εισιτήριά σας σκανάροντας τα QR codes που συνοδεύουν κάθε παράσταση μέσα στις σελίδες του οδηγού.
Αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ο απόλυτος οδηγός της θεατρικής σεζόν μαζί με το ΒΗΜΑ.
Μην χάσετε την ευκαιρία να σχεδιάσετε τη θεατρική σας χρονιά με τον πιο αξιόπιστο και εμπνευσμένο σύμβουλο: το ΒΗΜΑ Guides – Θέατρα 2025-2026.
