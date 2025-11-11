ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Αυτόν τον χειμώνα, ταξιδεύουμε με τον νέο οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026». Μόνο με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η εφημερίδα το ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του την ολοκαίνουργια πολυτελή έκδοση «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026», ένα συλλεκτικό έντυπο 260 σελίδων, αφιερωμένο στις πιο μαγευτικές γωνιές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης.
Από τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου έως τα φιλόξενα παράλια του νησιού του Μίνωα, ο οδηγός ξεδιπλώνει την ομορφιά και την αυθεντικότητα της ελληνικής γης μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα που καλύπτει δέκα περιφέρειες:
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη.
Σε κάθε ενότητα, οι συντάκτες του οδηγού καταγράφουν πολύτιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες για πόλεις και χωριά, προτείνοντας διαδρομές, εμπειρίες και στάσεις που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και δραστηριότητες στη φύση για κάθε είδους ταξιδιώτη.
Ανακαλύψτε πού θα απολαύσετε την πιο ζεστή φιλοξενία, πού θα δοκιμάσετε γεύσεις με ταυτότητα, ποιες διαδρομές αξίζει να ακολουθήσετε για να γνωρίσετε την αυθεντική Ελλάδα του χειμώνα. Από τα Ζαγοροχώρια και τον Ταΰγετο, μέχρι τα Λευκά Όρη της Κρήτης, ο οδηγός σας εμπνέει να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας με τρόπο ουσιαστικό, βιωματικό και γεμάτο ανακαλύψεις.
«ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026»
260 σελίδες γεμάτες ιδέες, εικόνες και προτάσεις για τον πιο απολαυστικό ελληνικό χειμώνα
Αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.
