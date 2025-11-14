Ο «χάρτης» πληρωμών της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Συνολικά 68.303.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους κατά την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου, οι οποίες -όπως κάθε μήνα- ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: