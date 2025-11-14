Ο «χάρτης» πληρωμών της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
Το ποσά και οι δικαιούχοι – Ποιοι πάνε ταμείο από Δευτέρα
- Έκλεβαν αυτοκίνητα, τα αποσυναρμολογούσαν και τα πούλαγαν ως ανταλλακτικά - Συνελήφθησαν 6 άτομα
- Ο «χάρτης» πληρωμών της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
- Θραύσματα ουκρανικών drones έπληξαν πυρηνικό σταθμό, λέει η Μόσχα
- Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 44 που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές
Συνολικά 68.303.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους κατά την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Οι συντάξεις Δεκεμβρίου
Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου, οι οποίες -όπως κάθε μήνα- ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
- Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
- Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση
- Παρέμβαση «Ρουβίκωνα» με πανό στο μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» – 23 προσαγωγές
- Γαλλία: Εξετάζεται η εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης πριν από 34 χρόνια
- Ο «χάρτης» πληρωμών της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
- Προκλητικός Κυριαζίδης: Δεν του φτάνουν τα 5.000 ευρώ το μήνα
- Τι «βλέπει» ο Ελ-Εριάν για τις αγορές και τη φούσκα της AI
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις