newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
e-ΕΦΚΑ: Ρύθμιση για αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Οκτωβρίου 2025 | 18:22

e-ΕΦΚΑ: Ρύθμιση για αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης

Ο e – ΕΦΚΑ έδωσε την σχετική εγκύκλιο εφαρμογής της νομοθετικής διάταξης

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, κατά τη δεκαετία 1988 – 1997, δίνει διάταξη του εργασιακού νόμου που ψηφίσθηκε προσφάτως από τη Βουλή. Πρόκειται για χρόνο ασφάλισης ο οποίος μέχρι σήμερα, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί και πλέον θα εντάσσεται στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνον αγρότες

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο αγρότες αλλά ευρύτερα το σύνολο των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, που για ένα διάστημα βρέθηκαν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ. Εφόσον, βέβαια, κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ, για κάποιο διάστημα, από το 1988 έως το 1997.

Ήδη ο e – ΕΦΚΑ εξέδωσε  εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ευεργετικού μέτρου.

Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον πρώην ΟΓΑ την περίοδο 1988 – 1997, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί

Ουσιαστικά, η περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα που το πρώην Ταμείο των αγροτών (ΟΓΑ) από Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης (1988), μετατράπηκε σε Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (1997).

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο

Τα ένσημα που προέκυψαν την εν λόγω δεκαετία μπορούσαν να αξιοποιηθούν για απονομή σύνταξης, μόνο για εκείνους τους ασφαλισμένους, που παρέμειναν αγρότες και συνέχισαν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Όσοι άλλαξαν επάγγελμα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, για παράδειγμα έγιναν ελεύθεροι επαγγελματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι, έχασαν το δικαίωμα στην αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον πρώην ΟΓΑ την περίοδο 1988 – 1997, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί ούτε για τυχόν χορήγηση επικουρικής σύνταξης.

Πώς ωφελούνται οι ασφαλισμένοι

Με τη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνυπολογίσει τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να συνυπολογιστεί με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, με άλλους Φορείς Κύριας Ασφάλισης (ΦΚΑ) που έχουν ενταχθεί πια στον e-ΕΦΚΑ.

Θα υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να προσθέσουν έως και μία δεκαετία στον χρόνο ασφάλισης
Εφεξής, ο χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ για εκείνη την περίοδο, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης είτε με επικουρικούς φορείς είτε με Φορείς Κύριας Ασφάλισης.

Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα μπορεί πλέον, για τις περιπτώσεις αγροτών – ασφαλισμένων στον ΟΓΑ να αξιοποιηθεί το σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου. Είναι προφανές ότι στο μέγιστο  επίπεδο, θα υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να προσθέσουν έως και μία δεκαετία στον χρόνο ασφάλισης που θα συνυπολογίσουν ώστε να συνταξιοδοτηθούν.

Έτσι, θα υπάρξουν περιπτώσεις ασφαλισμένων, που θα καταφέρουν να συμπληρώσουν – σε συντομότερο χρονικό διάστημα – τα 40 έτη ασφάλισης που απαιτούνται (12.000 ένσημα), ώστε να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα εγκλωβιστούν ώστε να βγουν στη σύνταξη όταν φθάσουν τα 67 έτη.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
Δημοσιονομική κρίση 28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 28.10.25

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες στην Πετρούπολη, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σύνταξη
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα
Με εντολή Νετανιάχου 28.10.25 Upd: 20:58

Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν - Η επίθεση πραγματοποιείται μετά από εντολή του Νετανιάχου για πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους
Ιστορίες κατασκοπίας; 28.10.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Επιχείρηση δωροδοκίας του πιλότου του Μαδούρο φέρονται να έκαναν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να τον ανατρέψουν από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Ωστόσο το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και αποκαλύφθηκε.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Εκανε… σεφτέ ο Παναιτωλικός την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε άνετα την Ελλάδα Σύρου με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι δεν κλείστηκαν. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Athens Kallithea, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα σημαιοφόρου στην παρέλαση – Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι
Μαθητική παρέλαση 28.10.25

28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα από σημαιοφόρο - Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι

Έκανε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου έχοντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι - σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο συγκεκριμένης στάσης γύρω από ένα μείζον πρόβλημα που παραμένει άλυτο.

Σύνταξη
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 28.10.25

Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στον 52χρονο ωστόσο ένα ήταν το θανατηφόρο στην καρδιά - Ο δράστης υπέδειξε στην αστυνομία που είχε πετάξει το πιστόλι μετά το φονικό στο Έλος Κισάμου

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
Κόσμος 28.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνάντηση για την αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χαμάς»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
Αμερικανικές τακτικές 28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο