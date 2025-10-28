Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, κατά τη δεκαετία 1988 – 1997, δίνει διάταξη του εργασιακού νόμου που ψηφίσθηκε προσφάτως από τη Βουλή. Πρόκειται για χρόνο ασφάλισης ο οποίος μέχρι σήμερα, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί και πλέον θα εντάσσεται στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνον αγρότες

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο αγρότες αλλά ευρύτερα το σύνολο των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, που για ένα διάστημα βρέθηκαν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ. Εφόσον, βέβαια, κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ, για κάποιο διάστημα, από το 1988 έως το 1997.

Ήδη ο e – ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ευεργετικού μέτρου.

Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον πρώην ΟΓΑ την περίοδο 1988 – 1997, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί

Ουσιαστικά, η περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα που το πρώην Ταμείο των αγροτών (ΟΓΑ) από Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης (1988), μετατράπηκε σε Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (1997).

Τα ένσημα που προέκυψαν την εν λόγω δεκαετία μπορούσαν να αξιοποιηθούν για απονομή σύνταξης, μόνο για εκείνους τους ασφαλισμένους, που παρέμειναν αγρότες και συνέχισαν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Όσοι άλλαξαν επάγγελμα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, για παράδειγμα έγιναν ελεύθεροι επαγγελματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι, έχασαν το δικαίωμα στην αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον πρώην ΟΓΑ την περίοδο 1988 – 1997, δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί ούτε για τυχόν χορήγηση επικουρικής σύνταξης.

Πώς ωφελούνται οι ασφαλισμένοι

Με τη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνυπολογίσει τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να συνυπολογιστεί με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, με άλλους Φορείς Κύριας Ασφάλισης (ΦΚΑ) που έχουν ενταχθεί πια στον e-ΕΦΚΑ.

Θα υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να προσθέσουν έως και μία δεκαετία στον χρόνο ασφάλισης

Εφεξής, ο χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ για εκείνη την περίοδο, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης είτε με επικουρικούς φορείς είτε με Φορείς Κύριας Ασφάλισης.

Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα μπορεί πλέον, για τις περιπτώσεις αγροτών – ασφαλισμένων στον ΟΓΑ να αξιοποιηθεί το σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου. Είναι προφανές ότι στο μέγιστο επίπεδο, θα υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να προσθέσουν έως και μία δεκαετία στον χρόνο ασφάλισης που θα συνυπολογίσουν ώστε να συνταξιοδοτηθούν.

Έτσι, θα υπάρξουν περιπτώσεις ασφαλισμένων, που θα καταφέρουν να συμπληρώσουν – σε συντομότερο χρονικό διάστημα – τα 40 έτη ασφάλισης που απαιτούνται (12.000 ένσημα), ώστε να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα εγκλωβιστούν ώστε να βγουν στη σύνταξη όταν φθάσουν τα 67 έτη.

