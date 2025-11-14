Δαμάσι: Θρήνος στην κηδεία της 49χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι στο Δαμάσι της Λάρισας στην 49χρονη Ζωή, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα σε φούρνο. Η κηδεία της έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης για τον αιφνίδιο και τραγικό τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή.

Πλήθος κόσμου έστειλε ολόλευκα στεφάνια για να τιμήσουν την μνήμη της. Όλοι ντυμένοι στα μαύρα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως αυτή η γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Το δυστύχημα συνέβη τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα καθάριζε το ζυμωτήριο. Το φουλάρι που φορούσε —το οποίο χρησιμοποιούσε συχνά λόγω προβλημάτων στον αυχένα—πιάστηκε στον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί γύρω από τον λαιμό της και να της προκαλέσει θανάσιμη ασφυξία.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός της επήλθε από απαγχονισμό δια βρόγχου, καθώς το φουλάρι λειτούργησε σαν θηλιά.

Το σώμα της βρέθηκε από μία πελάτισσα που είχε πάει νωρίς το πρωί να αγοράσει ψωμί. Αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πάει καλά, ειδοποίησε αμέσως τους ανθρώπους της επιχείρησης και τις αρχές. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για ανάνηψη, τόσο από παρευρισκόμενους όσο και από τους διασώστες που έφτασαν γρήγορα στο σημείο, η 49χρονη δεν επανήλθε.