Συγκλονισμένη είναι τοπική κοινωνία στο Δαμάσι από το εργατικό δυστύχημα που διαδραματίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε φούρνο του χωριού, με αποτέλεσμα η 49χρονη Ζωή Λέτσιου, ιδιοκτήτρια του φούρνου, να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι της που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

Κάτοικος του χωριού από διπλανό φούρνο κατέθεσε στην μαρτυρία του στον ΑΝΤ1: «Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή και κατά περίεργο τρόπο πηρέ μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι που φορούσε με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό συμβάν. Έγινε θηλιά στο λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στο λαιμό».

H γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό.

Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Παρά την άμεση ειδοποίηση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, η 49χρονη δεν επανήλθε. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται και τεχνικοί έλεγχοι στον εξοπλισμό του φούρνου.

Η 49χρονη είναι μητέρα δύο μεγάλων παιδιών, η κόρη είναι γιατρός και ο γιος πυροσβέστης.