Εργατικό δυστύχημα στο Δαμάσι – 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα στο Δαμάσι διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
Σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) στο Δάμασι, όταν 49χρονη εργαζόμενη σε φούρνο της περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
Σύμφωνα με το tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν.
Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
Η τοπική κοινωνία στο Δαμάσι είναι συγκλονισμένη από την απώλεια της 49χρονης, η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.
