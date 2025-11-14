Δαμάσι: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη – Σήμερα η κηδεία της
Σήμερα το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο και λειτούργησε σαν βρόχος
Θρήνος στο Δαμάσι για την απώλεια της 49χρονης Ζωής, μητέρας δύο παιδιών, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στον φούρνο που διατηρούσε και όπου εργαζόταν καθημερινά. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την ατυχή γυναίκα, η οποία κηδεύεται από τον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα.
«Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει»
Η άτυχη γυναίκα, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να την πνίξει. Σε βίντεο που εξασφάλισε το STAR, φαίνεται το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σοκαρισμένο, προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.
«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.
Η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη μέσα στο φούρνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. «Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει».
Η άτυχη φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.
