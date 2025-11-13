newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 14:45

Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Spotlight

Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη που έχασε τη ζωή της νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε φούρνο ιδιοκτησίας της στο Δαμάσι.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στο χωριό, με όλους να παραμένουν παγωμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου, πιθανότατα όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας για την επόμενη διαδικασία.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από πελάτισσα, η οποία προσπάθησε να την φωνάξει και, μη λαμβάνοντας απάντηση, μπήκε στο πίσω μέρος του καταστήματος και την εντόπισε.

«Βγήκα έξω και φώναξα βοήθεια»

Η γυναίκα που την βρήκε το πρωί μίλησε στο TirnavosPress.gr και συγκλονίζει με την μαρτυρία της.

Όπως αναφέρει πήγε 6:15 το πρωί να πάρει όπως κάθε μέρα κουλούρια, όμως δεν υπήρχε τίποτα. Προχώρησε προς τα μέσα και είδε την ατυχή γυναίκα να βρίσκεται γονατιστή μπροστά σε ένα μηχάνημα που τεμαχίζει και τυποποιεί το ζυμάρι.

Συνήθως, όπως λέει, η Ζωή καθάριζε το μηχάνημα όσο ήταν σε λειτουργία κάθε πρωί εδώ και πολλά χρόνια. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή φοβήθηκε βγήκε έξω να φωνάξει βοήθεια. Ευτυχώς ένας άντρας που ήρθε στο φούρνο για τον ίδιο λόγο βοήθησε την γυναίκα και ειδοποίησαν μαζί το ΕΚΑΒ. Ήταν όμως αργά.

YouTube thumbnail

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Η 49χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και είχε πρόσφατα χάσει και τη μητέρα της.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: tirnavospress.gr

