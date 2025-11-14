Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Η Pirelli συνεχίζει την παράδοση της με το συλλεκτικό, ετήσιο ημερολόγιο που έχει γίνει θεσμός. Στη νέα έκδοση για το 2026, η Pirelli ανέθεσε στον εμβληματικό φωτογράφο μόδας Σόλβε Σούντσμπο να φέρει στο The Cal το δικό του δημιουργικό όραμα επιλέγοντας τις δώδεκα μούσες του πρότζεκτ.

Από τη Βένους Γουίλιαμς μέχρι την Τίλντα Σουίντον ή τα super model Ιρίνα Σάικ και Εύα Χερτζόκοβα, ο Σούντσμπο απέφυγε τις σεξουαλικοποιημένες αναφορές του παρελθόντος, δημιουργώντας ένα μνημειώδες φωτογραφικό πορτφόλιο που υμνεί τη δημιουργικότητα και τη συλλογική έμπνευση με άξονα ως concept τα στοιχεία της φύσης.

Από το 1964, το Ημερολόγιο της Pirelli – κωδικό όνομα The Cal – λειτουργεί ως ένα βαρόμετρο των σύγχρονων αντιλήψεων, προσφέροντας σε κορυφαίους φωτογράφους την πλατφόρμα να υλοποιήσουν ιδέες υψηλού προϋπολογισμού με μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα του κόσμου.

Το συλλεκτικό ημερολόγιο, το οποίο δεν διατίθεται προς πώληση, έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά, με τα έργα της τελευταίας δεκαετίας να απορρίπτουν την ηδονοβλεπτική προσέγγιση των δεκαετιών του ’80 και του ’90, επιλέγοντας φωτογραφικές συνθέσεις υψηλής αισθητικής και προσέγγισης.

Για την έκδοση του 2026, ο Νορβηγός φωτογράφος Σόλβε Σούντσμπο, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, υιοθέτησε χαλαρά ως θεματικό άξονα τα στοιχεία της φύσης επιλέγοντας ως μούσες του έντεκα γυναίκες που προέρχονται από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της μουσικής και του αθλητισμού.

«Είναι πραγματικά έξυπνες, είναι ταλαντούχες. Δεν πρόκειται να εμφανιστούν και να κάτσουν σε μια γωνία χωρίς να τις προσέξει κανείς. Ενδιαφέρονται και επενδύουν σε οτιδήποτε αναλάβουν και είναι, πέρα από λαμπερές, περίεργες και δημιουργικές. Μια σπάνια συνθήκη για έναν φωτογράφο» εξήγησε ο Σούντσμπο για τις πρωταγωνίστριες του.

Από 30 έως 70 ετών -«Είμαι 55, δεν ήθελα να φωτογραφίσω 19χρονες, δεν μου φαινόταν συνεπές» σχολίασε ο Σούντσμπο-, οι μούσες της Pirelli δεν απαθαντίστηκαν σε φυσικά τοπία.

Λάτρης των νέων τεχνολογιών ο ίδιος, ο φωτογράφος επέλεξε να μεταφέρει τον έξω κόσμο σε ένα ελεγχόμενο στουντιακό περιβάλλον. «Τι είναι η φύση;», αναρωτιέται ο ίδιος. «Είναι το Χάιντ Παρκ, είναι το τοπίο της Χαβάης; Είναι τα πάντα! Επιλέγουμε τα βασικά βασικά της στοιχεία, και στη συνέχεια καταδυθήκαμε σε αυτά» λέει για την δημιουργική βουτιά στον μυθοπλαστικό κόσμο που δημιούργησε με τους συνεργάτες του.

Πολύπλοκα, περίτεχνα σκηνικά, φλόγες, νερά και σύννεφα με τεχνική time-lapse στο Νόρφολκ της Αγγλίας είναι κάποια από τα συστατικά του νέου λυρικού ημερολογίου της Pirelli για το 2026.

Ανάμεσα στις 12 μούσες περιλαμβάνονται η θρύλος του τένις Βένους Γουίλιαμς (την οποία ο Σούντσμπο απεικονίζει να αναπαύεται μπροστά σε ένα τεράστιο LED φόντο με φλόγες), η Iζαμπέλα Ροσελίνι, η Τίλντα Σουίντον, η Σούζι Κέιβ, η FKA Twigs, η Γκουέντολιν Κρίστι, η Ιρίνα Σάικ και η Εύα Χερτζίκοβα ανάμεσα σε άλλες, το ημερολόγιο συγκεντρώνει δύο πορτρέτα για κάθε μία από τις γυναίκες που ενσαρκώνουν τη Φωτιά, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη για τη δημιουργική ομάδα.

Άψογα, με χειρουργική ακρίβεια μελετημένα, τα πορτρέτα είναι «αιθέρια υβρίδια σύγχρονης και κλασικής γυναικείας ομορφιάς» υποστηρίζει ο Νορβηγός που συνεχίζει την ένδοξη λίστα των φωτογράφων της Pirelli, όπως ο Χέλμουτ Νιούτον, ο Ρίτσαρντ Άβεντον και η Άνι Λίμποβιτς. «Ανήκω πλέον κατά κάποιο τρόπο σε ένα πάνθεον» σχολιάζει.