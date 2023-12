Κόβει την ανάσα η Ναόμι Κάμπελ – Ποζάρει για το εμβληματικό ημερολόγιο της Pirelli

Το θρυλικό ημερολόγιο της Pirelli, ξεκίνησε το 1964 ως θεσμός για τους επαγγελματίες των τροχών, και εξελίχθηκε μέσα στις δεκαετίες σε μια πλατφόρμα σύγχρονης φωτογραφίας και τέχνης.

Για το τεύχος του 2024, η Ναόμι Κάμπελ έκανε την πέμπτη της εμφάνιση στο ημερολόγιο, όπου ενσάρκωσε το θέμα του εικαστικού καλλιτέχνη, Prince Gyasi. Η φωτογράφιση έλαβε χώρα τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Γκάνα, που είναι και η γενέτειρα του φωτογράφου, επικεντρώνεται στο θέμα του ημερολογίου που εστιάζει στη «διαχρονικότητα» (Timeless).

«We are not born timeless. We become timeless. So let us mark the passage of our own time by those who defy it.»

Introducing 2024 #PirelliCalendar by @PrinceGyasi Stay tuned 🤩📸 pic.twitter.com/0szBOumgpu

