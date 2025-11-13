newspaper
Σικάγο: Δικαστής διατάσσει την αποφυλάκιση εκατοντάδων συλληφθέντων από την αστυνομία μετανάστευσης
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 04:00

Σικάγο: Δικαστής διατάσσει την αποφυλάκιση εκατοντάδων συλληφθέντων από την αστυνομία μετανάστευσης

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων κάπου 600 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους, διατάσσοντας την υπό όρους αποφυλάκισή τους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε χθες Τετάρτη την αποφυλάκιση υφ’ όρον των εκατοντάδων ανθρώπων που συνέλαβε η αστυνομία μετανάστευσης από τον Σεπτέμβριο στην πολιτεία Ιλινόι, ιδίως στο Σικάγο και τα περίχωρά του (στη φωτογραφία του Reuters/Jim Vondruska, επάνω, σύλληψη στο Σικάγο στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά των μεταναστών).

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), που βάφτισε «Midway Blitz», με στόχο κατ’ αυτήν «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν τους Αμερικανούς» στην πολιτεία Ιλινόι, πάνω απ’ όλα στη μεγαλύτερη πόλη της, το Σικάγο, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί.

Δικαστής έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων κάπου 600 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, καυχήθηκε χθες Τετάρτη πως χάρη στην επιχείρηση εξασφαλίστηκε «ιστορική μείωση της εγκληματικότητας στο Σικάγο του Τζέι Μπι Πρίτσκερ και του Μπράντον Τζόνσον», αναφερόμενο αντίστοιχα στον κυβερνήτη της πολιτείας και στον δήμαρχο της πόλης.

Στην ανακοίνωση, το υπουργείο αράδιασε ποσοστά υποτιθέμενων μειώσεων σε κατηγορίες κακουργημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, οι ληστείες και ούτω καθεξής.

Ωστόσο χθες ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων κάπου 600 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους.

Εξήγησε στην ετυμηγορία του πως οι συλλήψεις έγιναν χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία ούτε ένταλμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Chicago Tribune.

Υπό όρους

Κατά συνέπεια, ανακοίνωσε πως διατάσσει την αποφυλάκιση υφ’ όρον των ανθρώπων αυτών, μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων από τον καθένα και με μέτρα ελέγχου, όπως τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» επιτήρησης, σε υποθέσεις που κρίνεται πως ο συλληφθείς εγείρει κίνδυνο ασφαλείας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξεμάνη εναντίον της απόφασης μέσω X: «τώρα ακτιβιστής δικαστής θέτει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών διατάσσοντας 615 παράνομοι αλλοδαποί να αφεθούν ελεύθεροι».

Πρόκειται για νέα ήττα στις δικαστικές αίθουσες για την κυβέρνηση Τραμπ στο Ιλινόι, όπου δικαστήριο και κατόπιν ομοσπονδιακό εφετείο ακύρωσαν τον Οκτώβριο την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Από τον Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά στο Λος Αντζελες (δυτικά), στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και στο Μέμφις (νότια), αψηφώντας κάθε φορά την αντίθετη άποψη των τοπικών δημοκρατικών αρχών.

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό», ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του και φροντίζει να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι συλλήψεις κι οι απελάσεις μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ

Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
Αγκυρα 13.11.25

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας - Αιγύπτου για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεών τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας συναντήθηκεν στην Αγκυρα και έκαναν λόγο για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Σύνταξη
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
