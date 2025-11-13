Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Στο Ισραήλ μεταφέρεται σορός ομήρου από τη Γάζα, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.
Το φέρετρο με τη σορό του ομήρου από τη Γάζα θα σταλεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση
Η σορός παραδόθηκε από τις παλαιστινιακές οργανώσεις Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, όπως αναμενόταν.
Ο ισραηλινός στρατός θα επιθεωρήσει το φέρετρο πριν το σκεπάσει με την ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσει μια σύντομη τελετή παρουσία στρατιωτικού ραβίνου.
Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.
Στην ανακοίνωσή τους οι IDF τονίζουν ότι η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων».
Η σχετική ανάρτηση των IDF στο X:
על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, ארון של חטוף חלל, הועבר לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה»ל בשטח הרצועה.
חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2025
Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ λέει ότι εντόπισε και άλλη σορό στη Γάζα
Ο ένοπλος βραχίονας της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές του εντόπισαν το πτώμα ενός άλλου Ισραηλινού ομήρου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αναζήτησης σε μια περιοχή υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού νότια της Χαν Γιουνίς, όπως αναφέρει το Al Jazeera.
