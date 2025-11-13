magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
66ο ΦΚΘ: 92.000 θεατές απόλαυσαν προβολές και εκδηλώσεις στη φετινή διοργάνωση
13 Νοεμβρίου 2025

Το φεστιβάλ έριξε αυλαία την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Με 92.000 θεατές στις προβολές σε φυσικούς χώρους και online, καθώς και στις εκδηλώσεις ολοκληρώθηκε το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, εκθέσεις και πάρτι.

Υποδέχτηκε λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά, ανάμεσά τους την Ιζαμπέλ Ιπέρ, την Ίντια Μουρ, τον Φρέντρικ Ελμς, τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, τον Αλεξάντερ Πέιν, τον Ντανιέλε Λουκέτι, τον Γκεόργκι Πάλφι, την Τρίνε Ντίρχολμ, την Ίλντικο Ενιέντι, την Νανούκ Λέοπολντ, τον Jim Sclavunos, τον Ταν Ντουν.

Και ακόμα τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος ήταν φέτος ο ambassador της Αγοράς και τους Στέφανο Ρόκο και Φωκίωνα Ξένο που υπέγραψαν τα πόστερ και τα σποτ του Φεστιβάλ.

188 από τις 337 προβολές ήταν sold out

Στη διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν 8 masterclasses, τα οποία ήταν ανοιχτά στο κοινό και είχαν τεράστια συμμετοχή φοιτητών και νέων.

Περισσότερες από 3.500 ακροάσεις podcast πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τμήματος podcast του Φεστιβάλ, ενώ περισσότερες από 500 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης. Γεμάτη ήταν και η βιωματική εμπειρία Drinking Brecht της Sister Sylvester.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 640 συναντήσεις ανάμεσα σε 717 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

AGORA Works in Progress

Οι επισκέπτες

Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες έχουν περιηγηθεί στην έκθεση του Φεστιβάλ, με τίτλο «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/Plot Twist (the science fiction change)», η οποία υπήρξε η επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9. Η έκθεση συνεχίζεται έως τις 16 Νοεμβρίου στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Οι ταινίες

Φέτος, προβλήθηκαν 32 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Meet the Neighbors+ και τρεις στο διαγωνιστικό >>Film Forward.

Εκτός από τις εννέα ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στα διαγωνιστικά τμήματα, άλλες 23 από νεότερους ή έμπειρους σκηνοθέτες προβλήθηκαν στο επίσημο πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι δημιουργοί, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές των ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στηρίζει το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας. Υποδέχθηκε τους βραβευμένους σκηνοθέτες, οι οποίοι, στο πλαίσιο της Αγοράς αλλά και της προβολής των ταινιών τους στην 66η διοργάνωση, είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν.

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς
«Αστείο;» 12.11.25

Πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο Έντι Μέρφι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του στο βάθρο των Όσκαρ για να επικρίνει την Ακαδημία για το γεγονός ότι έχει γυρίσει την πλάτη της στους μαύρους ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία
Σώμα, άνδρας, Ευρώπη 12.11.25

Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ, ο συγγραφέας που είχε ξεχωρίσει με το All That Man Is, κερδίζει το Booker 2025 για το Flesh, ένα μυθιστόρημα που ξεκίνησε από ένα ακυρωμένο έργο και εξελίχθηκε σε «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταϊβάν: Εθελοντής καθάρισε «βρόμικο» καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
