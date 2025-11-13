66ο ΦΚΘ: 92.000 θεατές απόλαυσαν προβολές και εκδηλώσεις στη φετινή διοργάνωση

Με 92.000 θεατές στις προβολές σε φυσικούς χώρους και online, καθώς και στις εκδηλώσεις ολοκληρώθηκε το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, εκθέσεις και πάρτι.

Υποδέχτηκε λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά, ανάμεσά τους την Ιζαμπέλ Ιπέρ, την Ίντια Μουρ, τον Φρέντρικ Ελμς, τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, τον Αλεξάντερ Πέιν, τον Ντανιέλε Λουκέτι, τον Γκεόργκι Πάλφι, την Τρίνε Ντίρχολμ, την Ίλντικο Ενιέντι, την Νανούκ Λέοπολντ, τον Jim Sclavunos, τον Ταν Ντουν.

Και ακόμα τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος ήταν φέτος ο ambassador της Αγοράς και τους Στέφανο Ρόκο και Φωκίωνα Ξένο που υπέγραψαν τα πόστερ και τα σποτ του Φεστιβάλ.

188 από τις 337 προβολές ήταν sold out

Στη διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν 8 masterclasses, τα οποία ήταν ανοιχτά στο κοινό και είχαν τεράστια συμμετοχή φοιτητών και νέων.

Περισσότερες από 3.500 ακροάσεις podcast πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τμήματος podcast του Φεστιβάλ, ενώ περισσότερες από 500 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης. Γεμάτη ήταν και η βιωματική εμπειρία Drinking Brecht της Sister Sylvester.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 640 συναντήσεις ανάμεσα σε 717 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι επισκέπτες

Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες έχουν περιηγηθεί στην έκθεση του Φεστιβάλ, με τίτλο «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/Plot Twist (the science fiction change)», η οποία υπήρξε η επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9. Η έκθεση συνεχίζεται έως τις 16 Νοεμβρίου στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Οι ταινίες

Φέτος, προβλήθηκαν 32 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Meet the Neighbors+ και τρεις στο διαγωνιστικό >>Film Forward.

Εκτός από τις εννέα ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στα διαγωνιστικά τμήματα, άλλες 23 από νεότερους ή έμπειρους σκηνοθέτες προβλήθηκαν στο επίσημο πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι δημιουργοί, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές των ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στηρίζει το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας. Υποδέχθηκε τους βραβευμένους σκηνοθέτες, οι οποίοι, στο πλαίσιο της Αγοράς αλλά και της προβολής των ταινιών τους στην 66η διοργάνωση, είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν.