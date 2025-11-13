Πάτρα: Επέστρεψε στο ψυχιατρείο ο 23χρονος που είχε ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι
Έπειτα από ενέργειες του διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα.
- Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Επέστρεψε στο ψυχιατρείο ο 23χρονος που είχε ταμπουρωθεί στην Πάτρα
- Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»
- Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου επέστρεψε τελικά ο 23χρονος που είχε ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Λόντου και Σταματίου Βουλγάρεως, κοντά στην πλατεία Βούδ της Πάτρας.
Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών, στο σημείο βρέθηκε ειδικός διαπραγματευτής, προκειμένου να πείσει τον 23χρονο να αφήσει το μαχαίρι και να παραδοθεί, χωρίς να κάνει κακό στον εαυτό του.
Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός, είχε συλληφθεί πριν από δύο ημέρες έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.
Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα».
Δείτε βίντεο από το σημείο:
- Στη Νότια Ευρώπη οι κυβερνήσεις κοιτάζουν προς τη «μεσαία τάξη» – Αλλά δεν πείθουν για τις προθέσεις τους
- Τρόφιμα: Οι παγκόσμιες δαπάνες για εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 8% το 2025
- Νίκος Ανδρουλάκης: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία
- Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο της ΕΕ για τη διάσωση της δημοκρατίας
- «Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν
- Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις