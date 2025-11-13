Στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου επέστρεψε τελικά ο 23χρονος που είχε ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Λόντου και Σταματίου Βουλγάρεως, κοντά στην πλατεία Βούδ της Πάτρας.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών, στο σημείο βρέθηκε ειδικός διαπραγματευτής, προκειμένου να πείσει τον 23χρονο να αφήσει το μαχαίρι και να παραδοθεί, χωρίς να κάνει κακό στον εαυτό του.

Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός, είχε συλληφθεί πριν από δύο ημέρες έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα».

Δείτε βίντεο από το σημείο: