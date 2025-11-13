Συναγερμός έχει σημάνει σε πλατεία στην Πάτρα, όπου ένας 23χρονος βρίσκεται ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας και σύμφωνα με πληροφορίες κρατάει μαχαίρι.

Ταμπουρωμένος ο 23χρονος στην Πάτρα

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει, αναφέρει το «Tempo24».

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πελοπόννησος», ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα».