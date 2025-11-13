Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες
Συναγερμός έχει σημάνει σε πλατεία στην Πάτρα, όπου ένας 23χρονος βρίσκεται ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας και σύμφωνα με πληροφορίες κρατάει μαχαίρι.
Ταμπουρωμένος ο 23χρονος στην Πάτρα
Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.
Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει, αναφέρει το «Tempo24».
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή έχει αποκλειστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πελοπόννησος», ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα».
