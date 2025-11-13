magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Φλόρενς Πιου: «Όσο περισσότερο εκθέτεις τη ζωή σου, τόσο περισσότερο σχολιάζουν»
Φλόρενς Πιου: «Όσο περισσότερο εκθέτεις τη ζωή σου, τόσο περισσότερο σχολιάζουν»

«Ο κόσμος ήθελε ριάλιτι από τη ζωή μου», λέει η Φλόρενς Πιου, εξηγώντας ότι η κριτική για τη σχέση της με τον Ζακ Μπράφ την οδήγησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της

Η Φλόρενς Πιου δεν συνηθίζει να μένει σιωπηλή όταν πρόκειται για ανθρώπους που αγαπά. Σε νέα συνέντευξη στο Louis Theroux Podcast η ηθοποιός αποκάλυψε πως η δημόσια κριτική γύρω από τη σχέση της με τον ηθοποιό Ζακ Μπράφ – με τον οποίο υπήρξαν μαζί επί τρία χρόνια και χώρισαν το 2022 – άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ζωή της.

«Στις σχέσεις, δεν έχει σημασία πόσο μιλάς ή πόσο αποφεύγεις να μιλήσεις. Ο κόσμος θέλει μια ιστορία, θέλει κάτι σαν ριάλιτι», είπε η Πιου. «Μπορεί να λες πόσο αγαπάς έναν άνθρωπο, πόσο ευτυχισμένος σε κάνει, αλλά αν δεν τους ταιριάζει η εικόνα, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό με πλήγωσε».

«Αν εκθέτω κάτι και οι άνθρωποι λένε άσχημα πράγματα, τότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σταματήσω να μιλάω γι’ αυτό»

Η διαφορά ηλικίας

Η ηθοποιός είχε δεχθεί έντονη κριτική για τη διαφορά ηλικίας των 21 ετών με τον Μπράφ. Όπως λέει, τότε αισθάνθηκε πως έπρεπε να υπερασπιστεί όχι μόνο τη σχέση, αλλά και το δικαίωμα της να κάνει τις δικές της επιλογές.

«Στάθηκα για εμάς και για την ελευθερία μου να κάνω ό,τι θέλω», τόνισε. «Και, ναι, αυτό άλλαξε την άποψη κάποιων ανθρώπων. Μου έστειλαν μηνύματα και με ευχαρίστησαν που το είπα».


Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε επίσης ότι το κύμα κακοβουλίας στα social media την ανάγκασε να απαντήσει δημόσια με ένα βίντεο στο Instagram το 2020. «Ήταν φρικτό να βλέπω κάποιον που αγαπώ να δέχεται τέτοια επίθεση», είπε. «Δεν ήταν προς εμένα — ήταν προς εκείνον. Έπρεπε να βάλω κάποια όρια».

Μετά τον χωρισμό τους το 2022, η Φλόρενς Πιου έχει πλέον αλλάξει στάση ως προς το τι μοιράζεται δημόσια: «Όσο περισσότερο αφήνεις τον κόσμο να μπει στη ζωή σου, τόσο πιο εύκολα σχολιάζει», σημείωσε. «Αν δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να σχολιάσουν».


Παρότι παραδέχεται πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους ανθρώπους που αγαπά, πλέον θέτει ξεκάθαρα όρια: «Αν εκθέτω κάτι και οι άνθρωποι λένε άσχημα πράγματα, τότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σταματήσω να μιλάω γι’ αυτό».

