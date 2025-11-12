newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Spotlight

Η Lamborghini Pregunta, ένα από τα πιο σπάνια και ρηξικέλευθα πρωτότυπα της ιστορίας της ιταλικής μάρκας, επιστρέφει στο προσκήνιο ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Το αυτοκίνητο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1998, δημοπρατείται από τον οίκο Broad Arrow Auctions στο πλαίσιο του Zoute Grand Prix Car Week στο Knokke-Heist του Βελγίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 2,5 και 3,5 εκατ. ευρώ.

Το Pregunta θεωρείται το τελευταίο concept car που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τη Lamborghini πριν από την ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen. Δημιουργήθηκε σε μια μεταβατική περίοδο για τη φίρμα, ανάμεσα στη διαχείριση της Chrysler, της Megatech και, τελικά, της VW. Ο σχεδιαστής Marc Deschamps, σε συνεργασία με τον γαλλικό οίκο αμαξωμάτων Heuliez, έδωσε σχήμα σε ένα φουτουριστικό όραμα που αντλούσε έμπνευση από το μαχητικό Dassault Rafale.

Η αισθητική του Pregunta είναι μια ωδή στην αεροδυναμική και τη στρατιωτική τεχνολογία: αμάξωμα από ανθρακονήματα, πόρτες τύπου canopy που ανοίγουν σαν καμπίνα αεροσκάφους, τεράστιες πλευρικές εισαγωγές αέρα, φινίρισμα σε ματ γκρι χρώμα και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από cockpit μαχητικού.

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραμένει εξίσου εντυπωσιακή: καθίσματα τύπου πιλότου επενδυμένα με μπλε Alcantara, διαφανείς γυάλινες επιφάνειες, φωτισμός οπτικών ινών και κάμερες αντί για καθρέφτες. Το ψηφιακό ταμπλό Magneti Marelli, δανεισμένο από τη Formula 1, ενισχύει τον χαρακτήρα του ως τεχνολογικό πειραματισμό.

Απίστευτος σχεδιασμός

Κάτω από το αεροδυναμικό περίβλημα, το Pregunta φιλοξενεί τον θρυλικό V12 κινητήρα 5.7 λίτρων του Lamborghini Diablo, με 537 ίππους και 605 Nm ροπής, που του επιτρέπει να επιταχύνει στα 100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και να αγγίζει τελική ταχύτητα 337 km/h. Η εξάτμιση Quicksilver προσφέρει έναν ήχο που παραπέμπει περισσότερο σε… αεροπλάνο παρά σε αυτοκίνητο.

Μετά την παρουσίασή του, το Pregunta παρέμεινε στην ιδιοκτησία της Heuliez έως το 2008, όταν αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη. Το 2014 απέκτησε πιστοποίηση από το Lamborghini Polo Storico, ενώ το 2021 ανακαινίστηκε πλήρως και εκτέθηκε στο Μουσείο Lamborghini στη Sant’Agata Bolognese.

Το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι απλώς ένα συλλεκτικό κομμάτι, αλλά ένα σύμβολο δημιουργικής ελευθερίας. Με την τολμηρή σχεδίαση και τις τεχνολογικές καινοτομίες του, το Pregunta προανήγγειλε την αισθητική και τις γραμμές που αργότερα υιοθέτησαν μοντέλα όπως το Murciélago και το Gallardo.

Σήμερα, η δημοπρασία του Pregunta αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κορυφαίων συλλεκτών και των φίλων της μάρκας, όχι μόνο για την αισθητική του αξία αλλά και για τη σημασία του ως το τελευταίο κεφάλαιο της “άγριας” εποχής της Lamborghini — όταν η ιταλική εταιρεία ρωτούσε κυριολεκτικά και μεταφορικά τον κόσμο: «Κι αν το μέλλον μπορούσε να πετάξει;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σύνταξη
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο