Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Η Lamborghini Pregunta, ένα από τα πιο σπάνια και ρηξικέλευθα πρωτότυπα της ιστορίας της ιταλικής μάρκας, επιστρέφει στο προσκήνιο ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Το αυτοκίνητο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1998, δημοπρατείται από τον οίκο Broad Arrow Auctions στο πλαίσιο του Zoute Grand Prix Car Week στο Knokke-Heist του Βελγίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 2,5 και 3,5 εκατ. ευρώ.

Το Pregunta θεωρείται το τελευταίο concept car που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τη Lamborghini πριν από την ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen. Δημιουργήθηκε σε μια μεταβατική περίοδο για τη φίρμα, ανάμεσα στη διαχείριση της Chrysler, της Megatech και, τελικά, της VW. Ο σχεδιαστής Marc Deschamps, σε συνεργασία με τον γαλλικό οίκο αμαξωμάτων Heuliez, έδωσε σχήμα σε ένα φουτουριστικό όραμα που αντλούσε έμπνευση από το μαχητικό Dassault Rafale.

Η αισθητική του Pregunta είναι μια ωδή στην αεροδυναμική και τη στρατιωτική τεχνολογία: αμάξωμα από ανθρακονήματα, πόρτες τύπου canopy που ανοίγουν σαν καμπίνα αεροσκάφους, τεράστιες πλευρικές εισαγωγές αέρα, φινίρισμα σε ματ γκρι χρώμα και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από cockpit μαχητικού.

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραμένει εξίσου εντυπωσιακή: καθίσματα τύπου πιλότου επενδυμένα με μπλε Alcantara, διαφανείς γυάλινες επιφάνειες, φωτισμός οπτικών ινών και κάμερες αντί για καθρέφτες. Το ψηφιακό ταμπλό Magneti Marelli, δανεισμένο από τη Formula 1, ενισχύει τον χαρακτήρα του ως τεχνολογικό πειραματισμό.

Απίστευτος σχεδιασμός

Κάτω από το αεροδυναμικό περίβλημα, το Pregunta φιλοξενεί τον θρυλικό V12 κινητήρα 5.7 λίτρων του Lamborghini Diablo, με 537 ίππους και 605 Nm ροπής, που του επιτρέπει να επιταχύνει στα 100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και να αγγίζει τελική ταχύτητα 337 km/h. Η εξάτμιση Quicksilver προσφέρει έναν ήχο που παραπέμπει περισσότερο σε… αεροπλάνο παρά σε αυτοκίνητο.

Μετά την παρουσίασή του, το Pregunta παρέμεινε στην ιδιοκτησία της Heuliez έως το 2008, όταν αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη. Το 2014 απέκτησε πιστοποίηση από το Lamborghini Polo Storico, ενώ το 2021 ανακαινίστηκε πλήρως και εκτέθηκε στο Μουσείο Lamborghini στη Sant’Agata Bolognese.

Το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι απλώς ένα συλλεκτικό κομμάτι, αλλά ένα σύμβολο δημιουργικής ελευθερίας. Με την τολμηρή σχεδίαση και τις τεχνολογικές καινοτομίες του, το Pregunta προανήγγειλε την αισθητική και τις γραμμές που αργότερα υιοθέτησαν μοντέλα όπως το Murciélago και το Gallardo.

Σήμερα, η δημοπρασία του Pregunta αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κορυφαίων συλλεκτών και των φίλων της μάρκας, όχι μόνο για την αισθητική του αξία αλλά και για τη σημασία του ως το τελευταίο κεφάλαιο της “άγριας” εποχής της Lamborghini — όταν η ιταλική εταιρεία ρωτούσε κυριολεκτικά και μεταφορικά τον κόσμο: «Κι αν το μέλλον μπορούσε να πετάξει;»